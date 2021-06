Retrasan entrega de cuerpos

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Instalaciones del Servicio Médico Forense

Ciudad Juárez— El Servicio Médico Forense (Semefo) suspendió por varias horas la entrega de cuerpos a empleados de empresas funerarias que acudieron a reclamarlos para proceder al embalsamamiento y posterior velación, denunció ayer Marcelo Ruiz Cantú, representante de la Unión de Funerarios de Ciudad Juárez.

“Desde muy temprano fueron los compañeros a recoger los cuerpos para cumplir con los servicios contratados y personal del Semefo nos dijo que no era posible la entrega porque tenían evento. No sabemos qué clase de evento es”, dijo a El Diario.

El Diario solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE), responsable de la operatividad del Semefo, sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta por parte del área de Comunicación Social.

Las carrozas prácticamente ‘desfilaron’ por la calle Valle del Cedro, ya que siete cadáveres no fueron liberados hasta poco después de las 17:00 horas, aseguró.

Explicó que este tipo de situaciones es revictimizante para los deudos, ya que después de la pérdida de su ser querido en un hecho violento, el servicio funerario es tardío –como ocurrió ayer– y en muchos casos las condiciones de los cadáveres son muy malas y no se permite la velación del mismo.

Los cuerpos los entregan en muy mal estado y esto se genera por dos motivos, uno es que no tienen suficiente personal para la práctica de las necropsias y los asesinatos están en constante aumento, y el otro es el equipo de refrigeración, que no está en óptimas condiciones, expuso el líder de las empresas mortuorias.

Expuso que el mayor problema es para las funerarias, porque tienen que dar la cara al cliente y reciben el reclamo directamente.

En muchos casos no hemos podido trabajar con el cuerpo por las condiciones en las que lo entregan. Sí hubo un caso de una persona que resultó muy lastimada en un ataque, pero el resto de los casos que se entregan en mal estado es por la falta de personal y la tardanza en las autopsias, aseguró.

Aunque los titulares de la Dirección de Servicios Periciales y Medicina Forense habían acordado sostener desde la semana pasada una reunión con los titulares de las 25 empresas que aglutina esta organización, el encuentro aún no se realiza.

“Este próximo lunes a las 17:30 horas vamos a sostener una reunión con el fiscal Jorge Nava y con el personal de Semefo para conocer qué pasa y encontrar juntos soluciones porque no podemos continuar operando así, de no haber una atención al problema no nos queda otra que proceder a la inhumación directa, sin velación”, advirtió Ruiz.

Dijo que esto es por cuestiones estrictamente sanitarias, ya que un cuerpo descompuesto no puede ser velado porque representa un severo foco de infección.

“No podemos lastimar de esa manera a la familia, es por eso que requerimos que haya una coordinación con las autoridades y resolver el problema. Recordemos que en la pandemia inhumamos en esas condiciones más de 3 mil 200 personas sin darle oportunidad a las familias de despedirse; no queremos que eso siga pasando”, agregó.