Retrasan apertura de cruceros en la Tecnológico

Las contratistas encargadas de la instalación de semáforos y señalética del BRT-2 incumplieron el compromiso de reabrir para ayer al tráfico vehicular en cuatro cruces de la avenida Tecnológico, señaló la diputada federal Daniela Álvarez.

El crucero más importante es el de Pedro Rosales de León, dijo, debido a la afluencia vial que registra; pero también estaban pendientes los de Rancho Agua Caliente, Ramón Rivera Lara y El Granjero, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

PUBLICIDAD

La SCOP informó a través de su área de Comunicación Social que ayer mismo se estaban haciendo pruebas, “que mañana (hoy) se verifican, entonces sabremos si faltó algo”.

“Incluso me comenta el secretario que ha estado en contacto continuo estos días con el alcalde Pérez Cuéllar viendo temas del BRT”, indicó el vocero de esa dependencia, Carlos González.

Ante el retraso, la legisladora panista Álvarez advirtió que si para este lunes no reabren al menos el cruce de Pedro Rosales de León, “vamos a tener que ir a abrirlo”.

González indicó que incluso están trabajando junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para también electrificar ya las estaciones en próximos días.

La Coordinación de Seguridad Vial informó que hasta ayer la SCOP no había dado aviso formal de poner en funcionamiento dichos cruces, “debido a que iban retrasados con la obra”.

“El Estado determina cuándo están listos y quieren iniciar con funciones, y Seguridad Vial revisa para ver si ya es óptimo; el Estado aún no ha dado aviso de que ya quieran ponerlos a andar, no sabría decirte realmente qué les falte, lo que nos habían dicho es que en ese tramo iban retrasados con la obra”, dijo la vocera de la corporación, Arlin Vargas.

La legisladora panista refirió que el pasado 4 de marzo, un viernes, en una reunión entre funcionarios estatales, el Municipio, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), además de las constructoras responsables, se acordó la apertura de estas calles para agilizar el tráfico.

Las obras ya están casi listas, los que están pendientes son los semáforos, añadió ayer.

Álvarez se refirió a las contratistas GEMA y Cactus Traffic como las encargadas de colocar semáforos y señalética nueva. De acuerdo con datos oficiales, la SCOP les asignó un contrato por 101 millones 774 mil 52 pesos por trabajos de ‘imagen urbana y semaforización’.

“Y ni modo, se va a tener que hacer un caos como en el principio se hizo en la 16, pero eso los obliga a que se apuren, porque andan como si tuviéramos todo el tiempo del mundo”, apuntó la diputada, quien enfatizó: “pero no es culpa del Estado, sino de las empresas que están a cargo de la semaforización y los señalamientos”.

Finalmente, advirtió: “es plazo fatal. Si no la abren para mañana, va a arder Troya. Porque dicen ‘ya se va a abrir mañana’ y no se abre o ‘ya se iba a abrir, pero que nos faltó no sé qué’”.

jolmos@redaccion.diario.com.mx