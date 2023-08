Retoman su gusto por el arte

Ciudad Juárez.- Alejandro Núñez Enrique es biólogo de profesión, pero su gusto por la pintura lo impulsó a retomar clases en la Galería del Centro, ya que el trabajo y la vida cotidiana lo alejaron por un tiempo del pincel y los lienzos.

“Tenía dieciséis años que no tomaba un taller de pintura, y me siento feliz ahorita por el ambiente en donde estamos, es volver a conectar con mi familia y mis amigos, porque ya no vivo aquí, voy y vengo, y aparte estoy en el Centro, un lugar al que me gustaba mucho venir de infante”, expresó Alejandro.

El taller de pintura es impartido por el artista plástico Marvin Quintero, para personas de 6 años en adelante en la terraza de la galería.

En las clases se usará pintura acrílica, y se verán temas relacionados con la teoría del color, que les ayudará a los alumnos a realizar una escala de valores y de matices y una armonía del color con los que podrán crear cuadros con esas características que se vean llamativos, señaló el entrevistado.

“Vamos a ser muy resolutivos, lo que tengamos a la mano eso será nuestra herramienta, entonces, a veces en la vida nos topamos con que no sabemos cómo solucionar un problema, y este tipo de prácticas nos ayudan a visualizar una solución posible”, dijo el instructor.

Explicó que la pintura les ayuda a las personas a perder el miedo a fallar, por lo que en el taller se les permite la espontaneidad, a que sean intuitivas para que puedan experimentar algo nuevo.

Por su parte, Ignacio Gallardo, director de la galería, informó que el espacio está abierto de manera gratuita para todos los artistas que quieren exhibir su arte, para los talleristas.

Expuso que las actividades que se realizan buscan rescatar el Centro Histórico de la ciudad.

“Estamos tratando de rescatar el Centro ofreciendo talleres de música, escultura, pintura y de artes plásticas, con esto buscamos promover también la historia de Ciudad Juárez, y más adelante tendremos información de los recorridos históricos que dará José Luis Hernández Caudillo”, dijo Gallardo.

El taller tiene una duración de cuatro semanas consecutivas los sábados, y tiene un costo de recuperación de 50 por cada sesión.

La Galería del Centro está ubicada en la avenida Lerdo 225, casi esquina con la calle Abraham González.

Para más información puede visitar la página de Facebook, o puede comunicarse al teléfono (656) 145-2065.

