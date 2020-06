Retoma oficio durante pandemia

Ciudad Juárez— La elaboración de sillas de armazón de fierro y tejidas con plástico ha sido la actividad que Tomás Rodríguez, de 77 años de edad, realiza desde joven y que lo llevó incluso a hacer algunas de estas piezas para la filmación de películas de Juan Gabriel, Lucha Villa y El Piporro.

Tomás había dejado de hacer sillas desde hace algún tiempo, pero debido a la pandemia y a la necesidad de mantenerse ocupado durante el confinamiento, decidió retomarla, lo cual, asegura, le hizo recordar que esto es lo que más le gusta hacer.

“Estaba aquí sólo sin hacer nada y dije voy a hacer sillas; me volvió el ánimo, ya me desenfadé porque nomás estaba acostado y ahora me levanto bien temprano a las 6 de la mañana y me acuesto tarde”, mencionó.

Nativo del estado de Colima pero juarense desde 1967, recuerda que fue a los 22 años cuando aprendió a hacer las sillas en su lugar de origen, sólo con ver cómo las fabricaba un amigo suyo.

Recuerda que cuando vino a vivir a esta frontera se hizo amigo de Tomás Bencomo, dueño del ‘Noa Noa’, quien le indicó que Juan Gabriel vendría a grabar una película y le pidió 150 sillas, las cuales salieron en el filme, por lo que asegura haber conocido al máximo ídolo de Juárez.

Posteriormente hizo 60 piezas para la alberca del hotel Sylvia’s, las cuales se ocuparon para la grabación de una película de Lucha Villa y El Piporro.

Tarda tres horas en tejerlas y los armazones los había elaborado desde hace tiempo; asegura que desde que uno de sus nietos publicó su trabajo en Facebook no deja de recibir llamadas y tiene una lista de al menos 60 pedidos por lo que lleva tres días seguidos tejiendo sin parar.

Aunque don Tomás siempre ha elaborado los armazones de fierro y hasta tenía proveedores de material, ahora, por su edad, busca a una persona que le ayude a hacerlos a precios justos y con las indicaciones específicas de su diseño para él dedicarse sólo a tejer.

“Yo los hago, pero estaba joven y más fuerte, si hubiera alguien que me ayudara y no cobrara tan caro ya nomás me dedicaba yo a tejer; yo tendría que decirle cómo quiero que la solden, porque deben ir bien soldadas”, mencionó.

Tomás asegura que sus sillas son de material resistente, que duran toda la vida, además de que son cómodas al sentarse porque “no calan”.

Ahora que retomó la actividad, en un principio las ofreció en 300 pesos, pero al hacer cuentas se percató que con esa cantidad no recuperaba ni siquiera lo que costaba el material, sin embargo los pedidos que tiene hechos ya fueron ofrecidos en ese precio y asegura que tendrá que respetarlo, y que afortunadamente ya había hecho los armazones tiempo atrás.

Cada pieza que le encarguen la ofrecerá en 600 pesos, con lo que menciona, recuperará el gasto del material y sacará un poco de ganancia.