Reto, que población joven participe en revocación

Ciudad Juárez.— Activistas y autoridades electorales ven como un reto que en este proceso de Revocación de Mandato, que se realizará en el país el 10 de abril, participen los jóvenes.

Y es que en las elecciones de 2021, en Juárez el promedio de participación de quienes recién cumplieron la mayoría de edad fue apenas del 20 por ciento.

“Desde la consciencia política: ¿qué actividades podemos realizar para que, desde niños, de adolescentes, se genere esta consciencia?, ya que si no se tiene este conocimiento es porque no tienen esa consciencia, no saben”, cuestionó ayer un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) a los ponentes del foro ‘Democracia Participativa’, en el que se habló de este proceso de Revocación de Mandato como “Instrumento de la Ley de Participación Ciudadana”.

La activista Catalina Castillo, quien acudió para exponer el tema “Juárez Decide, experiencia local de la Revocación de Mandato”, le respondió: hay que estar informados de lo que está sucediendo en la ciudad. “Yo creo que ustedes como jóvenes pueden hacer este ejercicio, y con las niñas y los niños creo en la importancia de dejarlos opinar y eliminar la lógica del ‘adultocentrismo’”.

De acuerdo con Claudia Arlett Espino, consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), en el proceso electoral 2020-2021, en Chihuahua, aún sin números formales, “veíamos en su momento que la participación era baja, a pesar de que hubo un incentivo importante para que los partidos políticos candidatearan jóvenes”.

“Es decir –dijo–, tal vez el joven no esté saliendo lo suficiente al ejercicio del voto como lo hace la gran mayoría”. Expuso que Chihuahua es de los porcentajes más bajos y, “por desgracia, no es distinta de la generalidad en donde los jóvenes, su participación está siendo baja”.

Sin embargo, la funcionaria electoral afirmó que no todo el escenario es negativo. “El joven participa de otras formas, en las redes sociales expresa su opinión y es una forma de participar”. Pero hay que trabajar para que sea una opinión informada, sugirió.

Comentó que en las elecciones pasadas, los jóvenes que votaron fueron menos del 20 por ciento, y en Juárez el número fue el peor. “En esta última elección hubo alrededor del 30 por ciento, cuando Juárez tiene el 40 por ciento del padrón y podría decidir una elección”, recordó.

En el ejercicio de ayer, que se realiza a unos días del proceso de Revocación de Mandato, Hernán Ortiz, docente investigador de la UACJ, expuso a los universitarios la importancia de este ejercicio.

Aseguró que ya se tiene la experiencia local de que a un actual diputado local de Morena se le trató de aplicar una revocación, pero por cuestiones de la pandemia y la inexperiencia del IEE no se llevó a cabo.

“Al menos en esta comunidad hay un ejemplo de participación ciudadana, como de que se abre el cabildo, de que se atiende la convocatoria del presupuesto participativo y de que se promovió la participación de Revocación de Mandato de Cabada”, mencionó.

Desde su lugar aseguró que la posición personal es participar y no ser indiferentes. “La indiferencia nos sale muy cara y nos cuesta vidas, tal vez estamos acostumbrados a que maten a dos o tres personas al día y no decir ni hacer nada al respecto”.

Aunque dijo que es difícil definir una expectativa sobre los resultados que tenga este proceso, recordó que tan sólo en las elecciones de 2018 la ciudad tuvo un porcentaje de participación de hasta el 60 por ciento de la población, que “es el porcentaje más grande de todo el siglo”.

Sin embargo, también lamentó que la democracia representativa, desde hace décadas, está en crisis. “Los que nos representan no viven como la ciudadanía y tienen gran cantidad de privilegios”.

“De hecho, este derecho constitucional de votar y ser votado es una falacia, porque solamente vas a ser votado si tienes dinero para pagar una candidatura”, apuntó.

“¿Qué hacemos ante la crisis de democracia representativa?”, cuestionó. Y respondió: “pues buscar otras formas de democracia a través de este tipo de ejercicios de participación ciudadana”.

Por su parte, Castillo expresó que el reto en este momento es el de decir que hagamos vinculante este ejercicio de Revocación de Mandato, “que realmente el instrumento sea para eso, y además de saber que tengan conocimiento los ciudadanos mayores de 18 años”.

“Que salgan a votar, independientemente por qué voten, ése es el propósito fundamental”, dijo.

“Yo siento, desde mi experiencia comunitaria, que realmente no hay una cultura democrática donde los jóvenes tengan las oportunidades de participar en los ejercicios, hasta de qué clases tienen, qué materias quieren llevar”.