Retirarán espacios a comerciantes que no los usen

A unos 90 comerciantes del Mercado Juárez que ya no operaban en el lugar se les retirará el local, debido a que se contempla rehabilitarlo y se dará prioridad a los que se han mantenido en el lugar, expuso el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

“Tienen muchos años, algunos décadas sin pagar, no utilizan su espacio, lo tienen abandonado”, aseguró.

Dijo que la Dirección de Comercio realizó un análisis de cuantos locatarios están trabajando y cuántos de ellos tienen adeudo con el Municipio, y cuántos no están usando su espacio.

Afirmó que con los que tienen algún adeudo se realizarán convenios de pago.

“Se puede entender porque está en muy malas condiciones el mercado, pero se habrán de hacer convenios porque vamos a arreglarlo y es justo que paguen los que están ahí realmente trabajando, que no se quieran aprovechar ahora quienes no han utilizado el espacio y que quieran recuperar, no se vale eso”, mencionó.

Cabada aseguró que la rehabilitación del mercado Juárez es uno de los proyectos que se realizará junto con el Gobierno del Estado.

“Tratamos de ser muy justos en cuanto a eso; quien tenga derecho realmente y que se haya esforzado todos estos años en mantener abierto, a pesar de las condiciones en que esta el mercado hay que respetar eso”, mencionó.

Afirmó que son entre 80 y 90 locales los que se cerraron, a cuyos arrendatarios se les notificó que conforme a Reglamento ya no tienen derecho a ese espacio.

“A quien se pudo notificar porque no tienen o no tenían interés, ya cuando ven que existe un proyecto en puerta se hacen notar, pero a quien se logró notificar y se les expuso conforme a Reglamento”, añadió el alcalde.





