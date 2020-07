Retirarán de la Tecnológico a ruteros

El transporte pesado no será retirado de la avenida Tecnológico y Paseo Triunfo de la República por donde se realizan las obras de la segunda ruta troncal, afirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Dijo que se sacará de circulación de esa vía a la mayoría de las rutas urbanas, ya que sólo se quedará una, y al transporte especial de la industria maquiladora.

“El trato con Gobierno del Estado es que a partir de que iniciaron las obras se empezaron a desviar, el transporte pesado no, porque ése no hace paradas continuas, el transporte público sí, estamos batallando sólo con una ruta que no hay manera de sacarla a otra vialidad alterna”, mencionó.

Dijo que el resto de las rutas que transitaban por la avenida Tecnológico y Paseo Triunfo de la República –en el área de intervención– será desviado.

“Estamos en ese proceso, acaban de iniciar las obras, como lo dije son obras que van a generar molestias, nos queda muy claro eso, pero que al final del día serán de beneficio para Juárez”, mencionó.

El alcalde aseguró que dio la instrucción al coordinador de Seguridad Vial, Sergio Almaraz, para que las patrullas de la corporación circulen permanente por ese trayecto para infraccionar a los transportistas que no acaten la medida.

Cabada declaró esta semana que las obras de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo tendrán una duración de unos ocho meses.

Dijo que el Municipio estará comunicado permanentemente de las vías alternas que se pueden utilizar, para evitar congestionamientos en el sector.

Las obras de construcción del carril confinado iniciaron el lunes pasado en tres tramos: Paseo Triunfo de la República, de avenida Del Charro a la calle Francisco Márquez y en avenida Tecnológico, entre Ramón Rivera a Aguirre Laredo, y de la calle Morelia al bulevar Zaragoza, se informó.

Cabada expuso que inicialmente se planeó desarrollar las obras en cinco tramos, pero en la primera fase serán tres, y también se había proyectado intervenir dos carriles por sentido, y sólo será uno, esto se logró en pláticas con el secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar.