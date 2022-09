Retirarán a vendedores ambulantes del Centro

Algunos ambulantes que ocupan las calles del Centro de la ciudad deberán retirarse, afirmó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

“Tenemos que mover algunos, hay lugares, por ejemplo, que son absolutamente intransitables, y Dios no lo quiera y pueda suceder algo, puede ser un problema en materia de protección civil”, declaró este jueves.

El presidente municipal hizo estas declaraciones luego de que el miércoles pasado comerciantes del primer cuadro de la ciudad aseguraron que la Torre Centinela del Estado no funcionará mientras haya ambulantes en el Centro.

“El proyecto Centinela es un proyecto muy bien por parte del Gobierno, lo quieren en el Centro, pero si no se arregla el exceso de vendedores ambulantes, no se despejan las calles, no se quita la basura, no va a funcionar”, indicó Mauricio Torres, del grupo CP 32000.

“Todas las calles están tapadas con lonas y carpas y sombrillas, no tiene sentido, es dinero a la basura y eso es lo que estamos previendo; no queremos dinero a la basura, queremos dinero bien aplicado, bien pensado”.

El alcalde aseguró ayer que existe todo un plan bien estructurado para retirar a los ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

“Hay que darle un poco de tiempo al nuevo director para que tome las riendas de la Dirección de Comercio y pronto estaremos anunciando las medidas que vamos a tomar”, indicó Pérez Cuéllar.

Aseguró que se están afinando los últimos detalles de este proyecto y permitiendo que el nuevo director, Arturo Urquidi Astorga, termine de asentarse en el puesto.

Afirmó que en la rehabilitación del Centro se trabajará en conjunto con los comerciantes de la zona para que den su punto de vista.