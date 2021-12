Retiran de Juárez poco a poco la GN

Durante la reunión de seguridad realizada ayer se reportó el retiro paulatino de las fuerzas federales, que implica la reducción de la presencia de los agentes en Juárez, el Valle, Ahumada y Casas Grandes, se informó.

Al menos 280 elementos de la Guardia Nacional son los que permanecen en esta frontera, reveló personal del Ejército Mexicano, que solicitó la reserva de sus datos generales.

El retiro del personal militarizado, que apoyó aquí las labores de seguridad pública, ocurre mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por homicidio doloso contra un elemento, el cual nunca fue detenido.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, atribuyó ayer estos movimientos a la rotación propia del personal operativo de una corporación y particularmente a las fechas de la temporada navideña.

“Nos dicen que en los próximos días vengan algunos más; me imagino que tiene que ver con las fechas, pero seguimos atentos y buscando tener el respaldo de los dos niveles de gobierno”, dijo el alcalde al término de la reunión de seguridad celebrada en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata.

El Diario solicitó ayer la versión oficial sobre el retiro de la Guardia Nacional a la vocera Daniela Gómez, quien hasta el cierre de esta edición no emitía respuesta alguna.

El archivo periodístico establece que durante la militarización de Chihuahua con la presencia de la Guardia Nacional, dos civiles fueron asesinados.

El 8 de septiembre del 2020 la pareja conformada por Jessica Silva y Jaime Torres fue víctima de un ataque armado luego de que los agricultores de la región centro-sur del estado de Chihuahua expulsaran a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla. La familia aún demanda justicia.

El pasado 19 de noviembre fue victimado Juan Carlos M., de 18 años, en esta frontera. El ciudadano estadounidense fue baleado por un elemento de la Guardia Nacional cuando se encontraba en la avenida Francisco Villa esquina con Tlaxcala, de la zona Centro.

Han denunciado abandono

Los propios elementos de la Guardia Nacional también denunciaron ser víctimas de abandono y falta de apoyo.

A condición del anonimato, enviaron fotos y videos de lo que consideraron como “condiciones indignas”, ya que las instalaciones de la llamada Academia de la Policía Federal carecía de camas y los elementos dormían sobre tarimas, en espacios protegidos con plásticos y hasta en las patrullas.

“Estamos hacinados junto a las alcantarillas de desechos fecales, en la exacademia de la Policía Federal no hay luz, no podemos lavar nuestra ropa. ¿No habrá en Juárez un lugar más decente para el que mal descansa, para el que está patrullando las calles porque el Gobierno municipal o estatal no se preocuparon de la seguridad de sus ciudadanos?”, cuestionó uno de los elementos que solicitó la reserva de su nombre por seguridad.

Fue el pasado 23 de agosto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la incorporación de mil 550 agentes de la Guardia Nacional para Chihuahua. De esa cantidad fueron comisionados a Ciudad Juárez mil 300.

Días antes, el 9 de agosto, López Obrador había entregado uno de tres cuarteles para los agentes de la Guardia Nacional en esta ciudad, pero ahora sólo queda una fuerza operativa cercana a los 300 elementos.

En los puntos donde estaban los filtros de revisión (retenes) sólo quedó basura, llantas de desecho de camiones pesados, las cuales usaban como barricadas, de acuerdo con un recorrido.

El presidente dijo en esa ocasión que se seguiría apoyando a la frontera. “Vamos a seguir apoyando, ayudando al pueblo, a la gente de Ciudad Juárez, vamos a seguir garantizando el bienestar de la gente y también la seguridad, y por eso estas instalaciones de la Guardia Nacional”, expuso.

Datos oficiales de la FGE indican que en Chihuahua el grupo de edad más afectado por el delito de homicidio doloso se focaliza en personas de los 20 a 39 años, particularmente del sexo masculino.

