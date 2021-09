Retienen a inspector para que PASA recoja la basura

Residentes de las colonias Che Guevara y Kilómetro 5 retuvieron por más de tres horas a un inspector de la empresa PASA, que fue liberado hasta que un camión recolector de basura acudió al lugar y se llevó los desperdicios acumulados, informó Chela Sandoval, una de las vecinas.

El Diario buscó la postura de la gerencia de la empresa, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no atendieron la solicitud de entrevista.

En las últimas semanas Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) y los trabajadores han sido cuestionados por los ciudadanos debido a la falta de prestación del servicio concesionado por el Gobierno municipal, ya que dejaron de acudir puntualmente a las rutas trazadas.

Esto ha generado acumulamiento de desperdicios, además de fétidos olores y mala imagen por la basura en la vía pública, lo que ha generado la protesta ciudadana.

Hartos, los residentes de las colonias situadas al sur de la ciudad decidieron retener al inspector, quien comunicó la situación que prevalecía en el sector y el reclamo de más de 20 vecinas.

Los afectados mostraron los cerros de basura y reprobaron que en pleno verano ocurran este tipo de fallas.

Vecinos de colonias como Riberas del Bravo etapa 7 denunciaron que en la primaria Pedro Meneses Hoyos el director del plantel fue obligado a pagar 500 pesos para que se llevaran la basura que se acumuló por la limpieza escolar. Ante la negativa y falta de recursos de la escuela para pagar la recolección de los desperdicios, los trabajadores se negaron a llevarse la basura, dijo una madre de familia.

Lilia Haro, residente del fraccionamiento Praderas de la Sierra, al sur de la ciudad, expuso que han transcurrido más de 15 días sin que PASA llegue por la basura.

“Los botes están hasta el tope y ya están infestados de gusanos”, reportó.

Brenda Ozuna dijo que en la calle Volcán Darwin del fraccionamiento Parajes de San Isidro ya va más de un mes que no pasa el camión recolector.

“Ya en las banquetas hasta salen los gusanos de tanta suciedad que hay, tenemos bolsas negras y botes llenos de basura. No es sano”, reprobó.

El pasado jueves vecinos de la colonia Zaragoza denunciaron que lo que inició como una propina voluntaria se convirtió prácticamente en una extorsión, pues los trabajadores de la empresa se negaron a llevarse la basura si no les pagaban en efectivo 200 pesos.

“Estamos en calle Ignacio Zaragoza en la colonia Zaragoza, queremos compartir esta información para ver si más personas están siendo extorsionadas a cambio de cumplir con su trabajo”, dijo un vecino.

Su esposa explicó que hace como cinco meses les dieron de propina 50 pesos a los trabajadores y posteriormente fueron 100 pesos.

“Ahora resulta que si no les damos 200 pesos no se llevan nada. Ahí nos dejaron la basura”, dijo la entrevistada a condición del anonimato. “Por eso pagamos impuestos, para tener servicios eficientes, lo que no ocurre”, aseveró.

