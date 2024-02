Retardan selección de candidato a alcaldía en coalición opositora

Ciudad Juárez.- El proceso de selección de candidato a la Presidencia municipal por la coalición opositora en esta frontera se atrasó en su tercera etapa, debido a la poca respuesta que tuvieron los líderes de la comunidad que se consultarían vía telefónica para saber la opinión de los cuatro aspirantes que buscan la candidatura.

El proceso interno del Frente consta de 3 etapas: la realización de una encuesta abierta que concluyó desde el miércoles pasado; un focus group que terminó el jueves y una consulta a líderes de la ciudad que debió terminar el viernes en la tarde. La encuesta vale el 40 por ciento, el focus group otro 40 por ciento y la consulta 20 por ciento.

“Nos atrasamos un poco con la tercera etapa, la consulta con los líderes, pero yo creo que como los líderes no tienen el teléfono, no han respondido. De los más de 100 líderes no ha contestado ni la mitad, entonces andamos bien atrasados”, explicó Sara Galaviz, representante de la organización Poder Ciudadano, uno de los organismos civiles encargados del proceso.

El Frente estaría presentando a su candidato a la Presidencia municipal mañana, incluso se podría atrasar hasta el martes, aseguró. En el proceso interno participan el expresidente municipal, Enrique Serrano Escobar; el exfuncionario municipal, José Luis Canales de la Vega; el recaudador de rentas, Rogelio Loya Luna y el empresario, René Mendoza.

El lunes los cuatro aspirantes registrados en el Frente Amplio firmaron un acuerdo de unidad y respeto a la democracia, “propuesta de un ánimo de unidad de demostrarle a la ciudadanía que de este lado las cosas se hacen transparentes, distinto a lo que se hace al frente”.

Solamente restaría dar a conocer las listas de registro de las diputaciones locales, de las cuales nueve se ubicarán en esta frontera.

El período de campaña para el proceso electoral local será únicamente de 35 días y abarcarán del 25 de abril al 29 de mayo en el que los que resulten candidatos buscarán la manera de convencer a la ciudadanía, indica el calendario electoral.

Al momento apenas se han definido las precandidaturas a la Presidencia de la República y el Senado. En marzo se definirán las posiciones en las diputaciones federales, al menos en Morena, y todos los cargos locales, como presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales.

