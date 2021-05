Retarda trámites actualización del sistema en dependencias

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La actualización en los sistemas de Gobierno del Estado ocasionó que los tiempos de espera para realizar trámites en las diferentes dependencias en Ciudad Juárez se incrementaran hasta casi dos horas, debido a fallas técnicas, provocando la molestia de los usuarios.

Desde el pasado viernes, en las oficinas gubernamentales se comenzó con un proceso de actualización en el sistema de cobro, lo que incluso provocó que los módulos de Recaudación de Rentas cerraran sus puertas al público a la 1:00 de la tarde. Sin embargo, los cambios generaron una falla técnica que terminó por impactar a los contribuyentes que acudieron ayer a realizar sus trámites a la unidad administrativa “Pueblito Mexicano”.

La falla técnica detectada en el sistema de cobro afectó no sólo a los usuarios de Recaudación de Rentas en esta ciudad, sino también a los usuarios de dependencias como Licencias y Registro Civil.

“Me parece muy mal que en Recaudación de Rentas no haya gente que oriente a los demás cómo usar los cajeros, vengo desde Babícora, hice más de media hora para poder entrar y me regresaron en tres minutos porque no había sistema; sólo necesitaba saber si se realizó el pago de un servicio para hacer un cambio de propietario, pero me dijeron que lo revisara por Internet, pero por ejemplo yo en mi casa no uso nada de eso”, dijo María, una usuaria afectada.

Al respecto, personal de la dependencia indicó que el retraso sufrido tras la falla en el sistema fue de aproximadamente una hora, restableciéndose el servicio de cobro aproximadamente después del mediodía de ayer.

Una situación muy parecida vivieron juarenses que intentaban obtener un acta de nacimiento en la oficialía del “Pueblito Mexicano”, en donde algunos de los usuarios manifestaron haber durado hasta dos horas en la fila para poder ser atendidos.

Personal de Registro Civil aseguró que la tardanza en la fila se debió a “fallas en el sistema”, derivadas de la actualización realizada en días previos, mientras que en el módulo de Licencias Digitales también juarenses dijeron haber presentado afectaciones.

elara@redaccion.diario.com.mx