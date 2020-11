Restricciones deben continuar: Salud

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante el alto índice de contagios que prevalece en el estado, la Secretaría de Salud estatal (SSa) consideró como una posibilidad extender las restricciones para la reducción de la movilidad, siempre y cuando así lo decida el Consejo Estatal de Salud.

Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte, señaló que se realizará un análisis para determinar si es conveniente o no comenzar a abrir diferentes espacios, sin embargo, no descartó la posibilidad de que las restricciones que permanecen desde el pasado 4 de noviembre pudiera extenderse por otros 15 días.

“Se analizará si es conveniente o no abrir espacios en su debido tiempo, ahorita apenas estamos teniendo el efecto del trabajo realizado hace 15 días, recordemos que no hay precio para salvar una vida, así que vamos a ser muy cautos”, comentó.

“La decisión se tomará pronto por parte del Consejo Estatal de Salud, no podemos esperar una apertura súbita, ni mucho menos; estamos en una etapa muy inestable de la curva de contagios y defunciones, por lo que no sería inteligente abrir en este momento”, agregó.

Tan sólo ayer, la frontera sumó 576 casos positivos de coronavirus, para un acumulado de 17 mil 642 contagios tras 44 semanas de pandemia, mientras que el número de fallecimientos aumentó de mil 582 a mil 601.

Las nuevas restricciones han puesto en jaque a diferentes comercios y establecimientos, pues de acuerdo con las autoridades estatales, sólo ayer las denominadas células mixtas desalojaron a 185 personas de 74 establecimientos no esenciales, los cuales se suman a los más de 356 establecimientos que han sido cerrados o suspendidos desde el 3 de noviembre.

Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobernador Javier Corral han mantenido una opinión dividida entre la ciudadanía, quienes ven como algo necesario la aplicación de las restricciones, sin embargo, consideran que no han sido ejecutadas de una manera adecuada.

“La gente es irresponsable, necesita que la autoridad les limite la conducta, entre más libertad se les dé, menos conciencia tienen. Creo que en el punto en el que se encuentra la ciudad es necesario, además para los que estamos respetando la cuarentena desde marzo, 15 días más no son nada”, dijo Francisco García, quien desde el inicio de la pandemia realiza trabajo desde casa.

“Lo que veo es que las personas actúan con base en la poca información que tienen, por eso abarrotan las tiendas, agotando productos básicos y que son necesarios. A mí en lo personal me parece bien que se extiendan las restricciones un poco más, porque la gente no entiende, las reuniones continúan”, agregó.

Por su parte, Nancy Fernández, quien también se ha visto afectada por el cierre temporal de su centro de trabajo, comentó que las restricciones la han obligado a programar mejor sus salidas a cosas esenciales como la compra de alimentos.

“A nosotros se nos terminó el mandado y no quisimos ir de lunes a jueves porque la gente estaba como loca, pero teníamos que ir porque ya iba a estar cerrado el fin de semana. No se me hizo que comprar en la tienda fuera buena idea, sólo porque necesitaba un kilo de tomate y en las tienditas sale más caro. Entonces tuve que hacer una hora de fila para comprar solo tres cosas que necesitaba”, dijo.

“Algo también que se me hace muy mal es que limiten los camiones, porque hay gente que sigue trabajando, aunque su horario termine a las siete. En lo personal he visto una fila larguísima de gente esperando la ruta, si antes de la pandemia ya era una necesidad, ahorita que hay menos cupo en ellos deberían de poner más camiones, no menos”, agregó.

Para Alejandra Almanza, la vigilancia en los centros de trabajo y establecimientos debe ser reforzada, para que la ciudadanía mantenga sus medidas de prevención y esto no afecte a los diferentes comercios.

“La gente necesita trabajar, yo como persona a la que me cerraron o limitaron mi trabajo entiendo que es algo que requiere la ciudad, pero cuando se vuelva a abrir en naranja o amarillo, creo que debe haber medidas y multas más severas, con más vigilancia por parte del Gobierno para evitar que se hagan largas filas y se pueda solucionar lo de los contagios”, comentó.

Como parte de las acciones que la autoridad ha implementado, esperando reducir el número de contagios y defunciones, no sólo en la ciudad, sino en el resto del estado, se destacó el programa Monitor Covid, de que acuerdo con información de la Secretaría de Salud, son ya 2 mil 623 personas que se han registrado en la aplicación para fungir como vigilantes para que se cumplan las medidas de prevención contra el coronavirus.

“Donde quiera que vayamos y veamos una oportunidad de que la gente observe las medidas preventivas de portar el cubrebocas, guardar la sana distancia, respetar el aforo, no saludar de beso o de mano, mientras todos vigilemos esas medidas de prevención, créanme que habremos logrado un efecto muy grande en el número de defunciones. Entre más Monitores Covid existan, menos días le quedan a la pandemia”, dijo Valenzuela Zorrilla.

elara@redaccion.diario.com.mx