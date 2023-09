Respondió PASA a requerimientos: Sedue

Ciudad Juárez.- A un día de que cierre el período de pruebas en el procedimiento iniciado contra Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) por la documentación faltante para la operación del relleno industrial, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) informó que la empresa respondió a sus requerimientos y que, una vez valorada la información, emitirá una resolución.

“PASA contestó en tiempo; se está valorando la información para trabajar en el acuerdo de cierre de período probatorio, para posteriormente emitir una resolución”, dijo ayer brevemente Omar Mendoza, jefe del Departamento Jurídico de la Sedue.

PUBLICIDAD

El inicio del procedimiento contra PASA fue reportado el 24 de agosto, cuando la dependencia informó que la compañía no había presentado diversos documentos requeridos en la inspección realizada el 12 de julio, luego de un incendio en el basurero registrado el domingo 9.

“De dicha inspección se desprende que la inspeccionada no presentó (…) dictamen de Protección Civil; no presentó comprobante de disposición de llantas, ya que por medida de seguridad las separan y cuentan con área para almacén. No se observó canal de agua pluvial. Los postes que limitan el predio se observan enterrados por tierra volátil de la superficie. La bitácora de acceso no tenía cantidad de residuos que se reciben”, indicó Sedue en una ficha informativa entregada a este medio.

Cierran el período de pruebas

Mendoza informó entonces que la compañía tenía hasta el día de hoy para defenderse.

“Ya a partir del 8 de septiembre, el Jurídico dice ‘cierro el período de pruebas para ya no admitir ninguna prueba’, en caso de que hayan presentado alguna; o bien cierra el período y ‘como no me ofreciste, todo lo que me ofrezcas de pruebas después de este día es extemporáneo y te va a generar una sanción adicional a lo que pudiéramos valorar en la resolución’. Después del cierre de pruebas y alegatos, el Jurídico está en condiciones de emitir una resolución, donde vienen todas las sanciones”, agregó entonces el funcionario.

PASA es la misma empresa que, desde 2006 y hasta el pasado 4 de septiembre, fue también concesionaria del Gobierno local para el servicio de recolección de basura doméstica.

En el basurero por el que se inició el procedimiento, ha indicado la empresa, se colectan desechos de diversas empresas de esta frontera.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx