Responden a llamado de auxilio

Ciudad Juárez— Residentes de Parajes de Oriente, una de las colonias al suroriente de la ciudad que registran alta incidencia delictiva, fueron ejemplo de solidaridad al responder de manera inmediata al llamado de auxilio lanzado por un adolescente a través de diversos grupos creados en la red social Facebook.

Desesperado por la situación económica que enfrentaba su familia, que los mantenía sin probar alimento ese día, Kevin Sandoval –de 15 años– publicó el pasado fin de semana que necesitaban un poco de comida para su madre postrada en cama y sus hermanos de 10, 14 y 17 años, este último dedicado a la construcción para apoyar al sostén del hogar.

“No me lo esperaba, de verdad no me lo esperaba, estoy muy sorprendido y agradecido”, dijo conmovido el estudiante de secundaria que de pronto vio cómo decenas de personas empezaron a llegar a su casa con despensa, ropa y hasta enseres para el hogar.

Una ciudadana llevó a Hilda, la madre del menor, a que le realizaran estudios para conocer realmente su estado de salud y a partir de ahí buscarle tratamiento médico.

“Vamos a ayudarlos”, “esta familia necesita comida, no me sobra, pero tampoco me puedo quedar sin hacer nada”, “no puedo pensar en esa familia con hambre, aquí me acerco”, fueron algunas de las respuestas que empezaron a surgir entre los usuarios de la red después de leer la publicación de Kevin.

Sorprende a Kevin solidaridad de las personas

Al acercarse a la casa, los ciudadanos solidarios se percataron de que la casa carece de un aparato de aire acondicionado y que la madre de familia, que sostiene a sus cuatro hijos con la venta de artículos de segunda mano en un mercado, no cuenta con seguridad social.

Kevin explicó que ante la falta de dinero, su mamá sufre fuertes dolores en sus riñones por lo que permanece postrada en un colchón que tienen en el piso sin poder movilizarse y soportando las altas temperaturas por la falta de aparatos de aire acondicionado.

“La verdad las personas me están apoyando con la situación de mi mamá, estoy muy agradecido porque estamos batallando demasiado y ahorita sólo trabaja mi hermano mayor. Nos han dado mandado, ropa, tenis; yo no esperaba esta respuesta, la verdad me sorprendió mucho”, dijo con timidez.

Los menores Juan Carlos, de 17 años y estudiante de preparatoria; Kevin de 15 y Jesús Enrique de 14, ambos cursando la secundaria, así como Alfredo de 10 años aún en primaria, fueron abandonados por su padre desde hace varios años y su madre Hilda es el sostén económico.

“Mi hermano mayor trabaja remodelando casas pero le pagan 250 pesos a la semana y no nos alcanza con eso, mi mamá no ha podido trabajar en su puesto y ese día no teníamos nada para comer, por eso pedí ayuda”, aseguró el menor que prefirió pedir ayuda antes que tomar una mala decisión que afectara su futuro.

La familia Sandoval radica en la calle Dunas de Libia número 1428 interior 24. Por el momento necesitan un refrigerador y un aire para soportar las altas temperaturas, cualquier apoyo es bien recibido por Kevin y sus seres queridos.