Respaldan activistas análisis vs BravoBús

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Opositores a la construcción de la ruta troncal para el BravoBús por la avenida Tecnológico respaldaron el análisis que ayer dio a conocer la asociación Desarrollo Económico del Norte (Denac) sobre ese sistema de transporte también conocido como BRT2, en el que señala más desventajas que beneficios a la comunidad.

“Ya lo habíamos señalado en distintas ocasiones, la supuesta modernización del transporte con un carril confinado que restringe la circulación vehicular en la principal avenida de la ciudad, es un proyecto que solo dejará más perjuicios que beneficios a los juarenses, tanto a los que viven o trabajan cerca de la avenida Tecnológico, como a quien transita por ella”, coincidieron Sergio Rueda Delgado, Ricardo Melgoza Ramos y José Luis Olivas.

El presidente de Desarrollo Económico del Norte, Héctor Núñez Polanco, dio a conocer una evaluación de beneficios y desventajas del sistema de transporte semimasivo BRT2; en las ventajas para los usuarios está la reducción de tiempo de traslado, pero tiene más desventajas, como las paradas fijas y distanciadas 500 metros una de otra, la vulnerabilidad al acoso y la inseguridad, y una mayor proximidad de los peatones a carriles de alta velocidad.

En el análisis se indica que los automovilistas tienen desventajas como el aumento en los tiempos de traslado, la reducción de los carriles de circulación y el incremento en el consumo de gasolina, afectando la economía familiar.

“De entrada, las observaciones de Desarrollo Económico del Norte son acertadas, obviamente dispone de la poca información que el gobierno hace disponible, pero lo que pasa es que la ruta troncal es un modelo que parte de muchas premisas falsas, se basa en un sistema de transporte que ya fracasó en la primera ruta troncal”, dijo Sergio Rueda, dirigente del Observatorio Nacional para tu salud Bio Psico Social.

Comentó que recientemente hicieron un recorrido en la primera ruta troncal por el boulevard Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel y confirmaron varias irregularidades que afectan a los vecinos de estas avenidas y los ponen en riesgo al colindar con una calle de alta velocidad.

“Es como una cirugía en los ojos y falla, ya que tenemos una ruta troncal que ha sido un fracaso y más daños a la comunidad, como dejar sin estacionamiento a las personas del sector, el traslado de gente se redujo en el EcoBús, manejado por una empresa quebrada y las unidades se encuentran en un estado deplorable”, indicó.

Rueda Delgado dijo que la ciudad creció con asentamientos colindantes a la avenida Tecnológico y son parte de los consumidores de los negocios del sector, quienes ya ven afectados sus tiempos de traslado con las obras del carril confinado por esa arteria y la Paseo Triunfo de la República.

“Esa no es modernización del transporte, porque solo es una ruta y no se cumple con las necesidades de los juarenses, no es el modelo adecuado”, señaló.

Dijo que la supuesta rapidez que pueda tener el transporte de la ruta BRT2 se acaba cuando tome la avenida 16 de Septiembre, en donde se hacen las enormes filas de los vehículos que van a El Paso, Texas y eso afecta la circulación, lo que se agravará con más camiones y el supuesto ahorro de tiempo en el recorrido se acaba con las aglomeraciones en la zona Centro.

“Por la avenida Tecnológico se movilizan en automóvil 289 mil personas diariamente, mientras que en el BravoBús se tienen estimaciones que serán 70 mil pasajeros, una cantidad que no significa un beneficio ese sistema de transporte, sino más bien un perjuicio para la comunidad”, dijo sobre ello el investigador y maestro universitario, Ricardo Melgoza Ramos.

Explicó que elaboraron un estudio sobre el movimiento vehicular por esa arteria y encontraron que en el 2019 había 570 mil vehículos en Ciudad Juárez, más 20 mil que circulan con placas rojas de cartón, una cantidad superior en un 6 por ciento comparada con el 2018, que eran 540 mil, pero en el 2022, habrá 679 mil, más los de placas rojas, con lo que llegarán a 700 mil unidades.

El crecimiento dinámico de los automotores no se está considerando en el proyecto del BravoBús por la Tecnológico y eso agravará más la situación al quedar menos carriles con ese sistema de transporte, dijo Melgosa.

El presidente de Desarrollo Económico del Norte tiene razón cuando señala que deben evaluarse beneficios sobre los perjuicios de una obra, y en este proyecto del BRT2 son más los daños que se causan a la comunidad que lo que ayudará, dijo sobre el dirigente de la asociación, Poder ciudadano, José Luis Olivas Salgado.

“Como ellos, nosotros no estamos de acuerdo en que se destruya la principal entrada de la ciudad, además de que es una obra que no se justifica en estos tiempos donde hay otras prioridades de apoyo a la población”, expresó.

Dijo que tanto industrias como comercios que se encuentran por la avenida Tecnológico resultarán afectados con la construcción de un carril confinado para la ruta del EcoBus, pues tendrán los mismos problemas que tienen maquiladoras y comerciantes que se encuentran por el Eje Vial Juan Gabriel y el boulevard Zaragoza, por donde circula la otra ruta de ese sistema de transporte.