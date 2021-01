Respaldan a ‘Policía del Año’

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Las regidoras Luz Elena Esquivel y Amparo Beltrán, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, no están a favor de ampliar la convocatoria para elegir nuevamente a la Policía del Año 2020, ya que aseguraron la elección de Adela Fierro Cano fue legal.

Esto luego de que el regidor Alfredo Seáñez Nájera, coordinador de la cartera, dio a conocer ayer que se está revisando volver a hacer la votación para elegir nuevamente al elemento ganador.

El edil bajó este miércoles de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento el punto de acuerdo para ratificar a Fierro como la ganadora, y quien iba a recibir el reconocimiento y un premio de 300 mil pesos en efectivo el 2 de enero, Día del Policía.

Sin embargo decidió cancelarlo para analizar la situación luego de que, aseguró, hubo inconformidades de policías operativos, porque Adela Fierro es administrativa.

“Vamos a detener la situación para aclararla un poquito más, porque más vale mejor sacar un proceso transparente limpio, que estuvo bien, lo que pasa es que hubo mucha inconformidad en cuanto al resultado, porque la licenciada tiene un currículo administrativo muy bueno”, mencionó Seáñez.

El regidor negó que hubo presiones del secretario de Seguridad Pública, Raúl Ávila, para dar marcha atrás al Policía del Año 2020, y aseguró que para él Adela Fierro es un buen elemento, pero es administrativa.

“Lo di de baja (el punto de acuerdo) para darle una repasadita, y definitivamente yo no tengo que consultarlo con el secretario”, aseguró.

Dijo que mañana en el Día del Policía se realizarán los festejos con una misa y la rifa de obsequios, pero todavía no se entregará el reconocimiento.

“Simplemente lo voy a platicar con el secretario del Ayuntamiento para revisar la convocatoria y si la convocatoria no estuvo lo suficiente clara o cosas de esas, lo aclararemos en una posible reunión que yo voy a tener en la comisión”, mencionó.

Agregó que el asunto se rectificará o en dado caso se va a ratificar, “vamos a darle su estudiada y ver de qué manera salimos lo mejor de esta situación”.

Se niegan a segunda votación

A su vez las otras dos regidoras que integran la Comisión de Seguridad Pública informaron que no respaldan la idea de volver a elegir al Policía del Año.

“No estoy de acuerdo, la votación ya se realizó y la ganadora fue Adela, incluso en la comisión se tomó el acuerdo de cerrar la convocatoria y está por comisión, entonces no estamos de acuerdo en que la vayan a quitar cuando se dio a conocer el ganador”, mencionó la edil Luz Elena Esquivel Sáenz.

Dijo que todos los integrantes del jurado valoraron el procedimiento, y todo fue legal.

“Yo no estoy de acuerdo en que se haga otra votación, el proceso se hizo legal, ya se aprobó, no sé por qué están tomando esta determinación, no se a quién le haya molestado el que haya quedado como ganadora”, manifestó.

Mientras que Amparo Beltrán Ceballos mencionó que se debe respetar la convocatoria y la decisión del comité.

“De hacerse como lo dice Seáñez entonces sí habría motivos para apelar”, manifestó.

Proceso

El jurado calificador del Policía del Año 2020 estuvo conformado por los regidores Alfredo Seáñez Nájera, Luz Elena Esquivel Sáenz de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila Ibarra; el contralor municipal, Gustavo Méndez Aguayo, y la licenciada Diana Cortez, especialista de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de Ficosec Zona Norte.

En la convocatoria se registraron 14 participantes para hacerse acreedores al premio, y cada uno de los jurados sólo podía otorgar 10 puntos distribuidos en los elementos de su preferencia.

Adela Fierro ganó con 15 puntos, de los cuales cuatro le fueron otorgados por el contralor, cuatro por la regidora Esquivel, uno por Seáñez y seis por Ficosec.

Vigilará Ficosec entrega de premio

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) manifestó ayer que el organismo estará vigilante para que el dictamen del jurado calificador del Policía del Año 2020 sea respetado y Adela Fierro reciba el premio.

La directora de Ficosec, Diana Chavarri, indicó que ellos tienen un asiento en el jurado calificador del Policía del Año y estuvieron presentes en la evaluación de perfiles.

“No encontramos ninguna irregularidad en el proceso de evaluación y selección de la ganadora, fuimos partícipes y testigos y podemos decir que no tenemos claro el motivo de las inconformidades que han sido expresadas. Tendría que existir una justificación muy sólida para que se desestime la votación del jurado”, manifestó.

Afirmó que en un proceso democrático con participación ciudadana como la propuesta en la convocatoria, se debe reconocer que las preferencias personales sobre ciertos candidatos al premio no siempre se verán reflejadas en el dictamen final.

Es muy importante destacar que la convocatoria no privilegia los perfiles operativos sobre los administrativos, agregó.

“Ambos perfiles son de igual relevancia y en caso de la directora de la Academia, su desempeño, rol y méritos son indispensables para el desarrollo profesional y operativo de miles de policías municipales”, mencionó.

La revisión de su expediente, trayectoria y desempeño la han hecho ganadora sobre los otros candidatos, aseguró.

“Debo decir que hemos recibido decenas de comentarios y felicitaciones de policías no sólo de Juárez, sino del resto del país congratulándose por la selección de la maestra Adela Fierro; ella cuenta no sólo con la votación por mayoría del jurado calificador, sino con el respaldo y reconocimiento de muchos de sus colegas”, expuso Chavarri.