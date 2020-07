Resolverá Arco inquietudes de vecinos de Puesta de Sol

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Esta semana personal de la empresa Arco sostendrá una reunión con vecinos del fraccionamiento Puesta del Sol para resolver inquietudes respecto a la construcción de una gasolinera en la calle del mismo nombre y avenida Ejército Nacional, según dio a conocer Iván Pérez, abogado de la compañía.

Vecinos del sector se manifestaron de nueva cuenta la mañana del lunes para exigir tanto a las autoridades como a la empresa gasolinera ser atendidos para externar su inconformidad por la construcción de una estación de servicio, ya que aseguran, que se pone en riesgo la seguridad de aproximadamente 150 familias.

“La única reacción que ha habido desde el sábado fue que colocaron una manta con los detalles de la obra, pero fuera de ahí no hemos tenido ningún tipo de acercamiento o diálogo por parte de ellos”, dijo José Meraz Meza, uno de los vecinos afectados.

“Supimos de la intención de Desarrollo Urbano para reunirse con nosotros, pero no se ha dado nada. Es una gasolinera que no cumple con los lineamientos, simplemente por aquí pasa una línea de media tensión eléctrica, lo que nos dice ese permiso se otorgó desde el escritorio, no se hizo ninguna consulta a los vecinos, ni mucho menos una revisión previa o estudio del lugar”, agregó.

La manta colocada en la obra corrobora que los trabajos corresponden a la construcción de una gasolinera, incluyendo techumbre, tanques y oficinas. Además se marca como propietario a Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

De acuerdo con la información publicada, la obra cuenta con la licencia de construcción 13573, emitida desde el pasado 13 de julio del 2020.

“Peligra nuestra integridad, imagínese tener una gasolinera a 15 metros de la entrada de su casa o de su fraccionamiento, nos pone en un riesgo que puede costarnos hasta la vida. Debieron haber hecho una anuencia vecinal y avisarnos pero no fue así, y ahora estamos obligados hacer una resistencia civil hasta ver sus planes y exigir que se detenga la construcción”, dijo Iván Cepeda, otro de los afectados.

“Aquí vivimos familias con niños, estamos protegiendo nuestra integridad, lo único que queremos es que esta gasolinera no se construya aquí, no es un espacio que cumpla con los requerimientos necesarios y de manera pacífica estamos tratando de pararlo; ya hay un comité de diálogo, no queremos molestar más a los ciudadanos, sólo buscamos proteger a las casi 500 personas que vivimos en este fraccionamiento”, comentó Alba Cardona.

Por su parte, Iván Pérez Ruíz, abogado de la compañía Arco afirmó que en próximos días, la empresa sostendrá un diálogo con los vecinos de Puesta del Sol, con la finalidad de buscar un acuerdo y evitar mayores afectaciones.

“Se va a tener una plática en estos días con los vecinos, pero desconozco más detalles, la postura de la empresa es de mantener las puertas abiertas para impulsar el diálogo y apoyar a la ciudadanía para resolver cualquier inquietud o inconformidad que pudiera presentarse con alguno de los proyectos”, dijo.

El pasado sábado, la avenida Ejército Nacional fue bloqueada por más de 30 minutos, desde la avenida Paseo de la Victoria en un sentido de oriente a poniente por los vecinos, quienes exigieron una respuesta por parte de la autoridad, así como de la empresa responsable por la construcción de la gasolinera.

Incluso el alcalde Armando Cabada aseguró que se giraron instrucciones a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio para atender la inconformidad de los vecinos, reunión que hasta el momento no se ha dado, según informaron a El Diario los afectados.

elara@redaccion.diario.com.mx