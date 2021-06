Resguarda ‘Kiki’ Romero a más de 130 migrantes

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Algunas de las personas alojadas en el gimnasio municipal

Ciudad Juárez— Con el ingreso durante la noche del domingo de 90 migrantes de México, Centroamérica y América del Sur, el gimnasio municipal “Kiki” Romero albergaba hasta ayer a 132 personas, quienes necesitan ropa interior, sandalias y artículos de higiene personal.

Tras su reapertura el pasado 11 de junio, el espacio filtro para migrantes había recibido hasta ayer a 393 personas, de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, 12 de las cuales han pedido ser canalizadas al Centro Integrador para Migrantes “Leona Vicario”, mientras que 291 más han salido del albergue después de hasta siete días.

La noche del domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) encontraron a 80 migrantes hacinados y “en condiciones lamentables” en una casa de las calles Venustiano Carranza y Querétaro, en la colonia Salvárcar, después de recibir una llamada al número de Emergencia 911, en la que reportaron a un grupo de personas pidiendo auxilio desde el interior de una vivienda, ya que presuntamente los tenían privados de su libertad, informó la dependencia.

Aunque los migrantes aseguraron ayer a El Diario que no estaban en la vivienda contra su voluntad, la SSPM dio a conocer que cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a los migrantes deshidratados y desorientados, por lo que solicitaron la presencia de ambulancias para que verificaran su estado de salud.

Todos fueron trasladados a través de unidades oficiales de la Seguridad Pública hasta el gimnasio municipal, en donde se les hizo una prueba de Covid-19 y una revisión médica. Otros 10 migrantes llegaron por su cuenta pidiendo ayuda.

Gustavo, como pidió ser identificado, tiene 24 años y proviene de una comunidad indígena de Guatemala, en donde vivía con su mamá y sus hermanos, y trabajaba en la siembra del maíz, “pero se acabó el trabajo”, por lo que decidió viajar hacia Estados Unidos con sus primos, pero tenía 15 días esperando para cruzar en la vivienda localizada por los agentes municipales.

“Mis primos pagaron 25 mil quetzales (equivalentes a 66 mil 294.87 pesos mexicanos), para que me trajeran desde Guatemala hasta aquí, porque dicen que por aquí es más fácil cruzar… ya de aquí para allá no sé cuánto les iban a cobrar a mis primos”, narró el centroamericano, cuya lengua materna es la mayense akateko.

A más de 2 mil 940 kilómetros de su comunidad ubicada en Huehuetenango, Guatemala, dijo que esperará los siete días en el “Kiki” Romero para descansar, mientras sus primos le dicen qué hacer, ya que ellos han pagado todo su viaje.

“Allá no hay trabajo, y tengo cuatro hermanitos más chiquitos, nos manteníamos sembrando maíz para sobrevivir, pero ya no hay trabajo. Mis primos me echaron la mano para ir a Estados Unidos, ahora a ver qué dicen ellos; mi mamá me dice que hay que esperar a ver qué me dicen, porque de aquí tienen que pagar otra vez”, relató.

Gustavo es una de las 132 personas albergadas en el espacio filtro municipal, quienes necesitan ropa interior para hombre y mujer, sandalias, toallas de baño, desodorantes, jabón, rastrillos, cepillos y pasta dental, toallas sanitarias y crema, informó Silvana Fernández, del área de Capacitación de la dirección de Derechos Humanos del Municipio.

El apoyo se puede llevar cualquier día a cualquier hora, ya que personal de Derechos Humanos y Centros Comunitarios se encarga de la atención de los migrantes las 24 horas del día, mientras que la SSPM vigila el espacio.

Han rescatado a más de 500

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha logrado rescatar a más de 500 migrantes que eran retenidos por traficantes de personas en casas del poniente de la ciudad y una más localizada la noche del domingo en el área oriente, informó el titular de la dependencia, Raúl Ávila Ibarra.

Durante el presente mes se ha logrado el rescate de aspirantes a indocumentados, debido a que delincuentes los retienen para cobrarles cantidades que van desde los dos mil hasta los cinco mil dólares para llevarlos a los Estados Unidos, dijo Ávila Ibarra.

Los resultados de las autoridades en el combate al tráfico de personas se han dado gracias a denuncias anónimas, que han permitido el arresto de cerca de 10 probables “polleros”, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal en la delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los migrantes rescatados han sido llevados al gimnasio “Kiki” Romero, de la avenida De los Aztecas y Codorniz, a disposición del Instituto Nacional de Migración (Inami), instancia que se ha encargado de regresarlos a sus países de origen, dio a conocer.

Un grupo especial de la SSPM trabaja en coordinación con la Guardia Nacional y el Inami para ubicar casas donde pudieran tener hacinados a migrantes, explicó.

