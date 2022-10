Resguarda el RAMM al cerdo Ezequiel

Ciudad Juárez.— La Dirección General de Ecología resguardó en el centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) un cerdo de dos años llamado Ezequiel, debido a que vivía en un espacio muy pequeño en una vivienda ubicada en la colonia Hidalgo, dio a conocer el titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez.

Agregó que el animal fue criado como mascota y sólo come hot cakes.

Afirmó que la dueña tiene tres días para recoger a Ezequiel y trasladarlo a una granja o un lugar adecuado; si no, será entregado al rancho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para conservarlo con vida.

“Al momento que se retira un animal de un propietario se le pregunta siempre si está enfermo, si tiene algún medicamento o si requiere un trato especial, y lo que nos dijo la señora es que este marrano sólo come hot cakes, lo que creíamos que era una broma, pero desgraciadamente no”, explicó.

Dieta muy específica

Dijo que desde el viernes, cuando lo trasladaron al RAMM, le dieron maíz y después desperdicios de alimentos, pero no quiso comer nada, hasta ayer que le dieron hot cakes.

“El viernes se le dio maíz, se le dieron algunos desperdicios que se le consiguieron ahí para que comiera, no quiso; el sábado se le volvió a dar, no quiso… entonces ya era preocupante, y ayer (el lunes) en lo personal me di a la tarea de hacerle los hot cakes a Ezequiel y ahorita en la mañana (ayer) se los llevamos y se los comió muy contento, se ve que come puros hot cakes”, mencionó Díaz.

Afirmó que Ezequiel fue educado como perro y es dócil, por lo que no podría convivir con otros cerdos.

Dijo que hace dos meses se recibió la denuncia por la estancia del marrano en un porche en una vivienda y en ese momento se multó a la dueña.

Agregó que la propietaria lo cambió de lugar, pero de nuevo el viernes pasado en la mañana se recibió la denuncia y ese día se retiró el animal del lugar.

No pueden mantenerlo en sus instalaciones

Explicó que en el RAMM no se le puede alimentar con la dieta a la que está acostumbrado, por ello se debe ir con su dueña o será dado en adopción.

Por lo pronto se le compraron waffles congelados para calentarlos en horno de microondas o en una tostadora.

La propietaria tendrá tres días para ir por su mascota y llevarlo a una granja o un lugar adecuado, “si no lo vamos a dar en adopción a la granja de la UACJ”, aseguró el director de Ecología.