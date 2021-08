Rescindirán contrato a constructora

Ciudad Juárez— Debido a los retrasos en la construcción de un paso elevado en el cruce de avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, en próximos días la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) estaría iniciando un proceso para rescindir el contrato a la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH, “inhabilitando” a dicha compañía para realizar obra pública.

Gustavo Elizondo Aguilar, titular de la dependencia, explicó que la compañía no ha mostrado mayores avances en la construcción del cuerpo oriente del paso elevado, incumpliendo no sólo con los tiempos acordados, sino también con la construcción y colocación de trabes para el puente.

“La empresa BCH no ha realizado mayores avances, traen sólo una cuadrilla con menos de diez personas trabajando, no cumplió con la fabricación de las trabes, coló unas dos o tres y dejó armadas una cantidad similar; creemos que la razón tiene que ver con el suministro del concreto porque no han pagado al proveedor”, dijo.

Ante esta situación, el funcionario aseguró que en los próximos días Gobierno del Estado estaría en condiciones de iniciar un proceso administrativo para cancelar el contrato, heredando la conclusión de la estructura a la próxima administración.

“Iniciaremos el proceso para cumplir con lo que la ley nos marca y nos obliga, ya será la próxima administración quien licite la terminación de la obra o llegue a un acuerdo con la misma empresa para la conclusión del puente, pero eso es algo que el Gobierno entrante tendrá que decidir”, señaló.

Elizondo Aguilar dijo que con la rescisión del contrato la compañía quedaría “prácticamente excluida” para ser candidata a próximos proyectos de obra pública, debido a que el antecedente quedará registrado en el padrón de contratistas del Estado, mientras que se solicitará a la Función Pública interponer una sanción a la constructora por “no ser confiable”.

A fines del pasado mes de julio, trabajadores de la compañía BCH se pronunciaron en paro laboral durante más de tres días, debido a la falta de pago de su sueldo, argumentando que la empresa atravesaba una falta de pago en varias de las obras que desarrollaba en la ciudad, conflicto que posteriormente fue confirmado por el representante de la constructora, Gerardo Bonilla.

De acuerdo con el contrato 144-OP-0036/20-DC/OBRA, el Gobierno del Estado autorizó a BCH un importe de 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA incluido para la realización de esta obra, que según el contratista presenta un avance apenas arriba del 60%, contemplando terminarla hasta fines de septiembre, es decir, una vez concluida la actual administración.

El plazo original obligaba a la constructora a terminar los trabajos en 240 días naturales, los cuales vencieron el pasado 9 de marzo de 2021. Sin embargo, el 28 de julio del 2020, la SCOP autorizó un ajuste en los calendarios del proyecto debido a atrasos en la entrega del anticipo, por lo que se aprobó que los trabajos se entregaran el 24 de marzo del 2021.

Posteriormente, el 25 de septiembre del 2020, la dependencia autorizó una segunda reprogramación para la entrega de las obras, atribuyendo dicha decisión a que la constructora no pudo iniciar los trabajos debido a que la JMAS se encontraba haciendo labores de sustitución del colector, estableciendo un plazo que concluía el 5 de mayo del 2021.

Fue el 23 de abril del 2021 cuando Obras Públicas emitió un nuevo convenio modificatorio, autorizando a la empresa entregar los trabajos a más tardar el 22 de agosto del presente año. En dicho documento, se atribuyen retrasos a la localización de líneas gas natural, trabajos de iluminación y semaforización efectuados en el lugar, así como condiciones climatológicas registradas en octubre del año pasado, entre otras circunstancias.

