Rescatan policías a 5 migrantes secuestrados por presuntos 'polleros'

Ciudad Juárez— Policías municipales detectaron esta mañana una casa donde estaban secuestrados cinco migrantes hondureños, en la colonia Fronteriza, reportó personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Supuestos 'polleros' los mantenían amenazados desde hace una semana y atados, por lo que policías preventivos, acompañados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron hasta la casa ubicada en las calles Marcelo Caraveo y Peral, donde los migrantes pedían auxilio a gritos.

Los preventivos ingresaron al inmueble y los hallaron atados, recostados sobre colchonetas, pero no hallaron a los captores, reportó Adrián Sánchez Contreras vocero de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, los agentes de investigación lograron observar movimientos sospechosos de dos personas que estaban a unos metros y fueron tras ellos, siendo identificados por los afectados.

Los agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas o no localizadas (hombres) los detuvieron porque eran las dos personas que se encargaban de cuidarlos y darles alimentos una vez por día, fueron identificados como Manuel C. C. y María Luisa C. H.

Los estatales se hicieron cargo del resguardo de los cinco migrantes, a quienes les estaban exigiendo dinero a cambio de dejarlos en libertad.