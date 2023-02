Rescatan municipales a secuestrado mientras era torturado

Policías municipales rescataron a un hombre que permanecía secuestrado en una vivienda del fraccionamiento UrbiVilla Del Cedro, logrando además detener a cuatro posibles plagiarios, reportó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM).

La intervención de los agentes ocurrió después de que una mujer denunció que varias personas armadas que viajaban en un auto Chevrolet Malibu rojo subieron por la fuerza a su amigo, en las calles Cedros Del Acantilado y Montes de Cantal, indicó el vocero de la Policía.

Los uniformados se dieron a la tarea de buscar el carro señalado y lo hallaron minutos después al exterior de una casa, en las calles Montes Apalaches y Montes de Aragón, donde escucharon gritos de la víctima, quien estaba siendo golpeada con bates de béisbol y al que tenían amarrado de sus manos, se dio a conocer.

El funcionario dijo que los agentes intervinieron en el domicilio y lograron rescatar a la víctima, además de aprehender a Jesús Manuel G. D. de 20 años, Fabian C. R. de 34, Daniel Iván L. B. de 29 y Rodrigo C. C. de 46, a quienes les aseguraron palos y bates con los que sometieron al afectado, detalló el portavoz.

Sanchez Contreras dijo que al consultar los datos generales de los detenidos en el Sistema de Plataforma Juárez, resultaron contar con antecedentes penales por delitos contra la salud y daños.

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte para ser investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones.