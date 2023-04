Rescatan el sueño de su graduación

Ciudad Juárez.- Luego de dos años sin eventos masivos presenciales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó las ceremonias de graduación de alrededor de 4 mil estudiantes de los diferentes institutos, quienes pudieron ser acompañados por sus familias.

El jueves fueron entregados mil 284 reconocimientos de graduación a los alumnos del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), que concluyeron sus estudios en los semestres enero-junio y agosto-diciembre de 2021, pero que a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus este ejercicio académico tuvo que ser reprogramado, se informó a través de un comunicado de prensa.

“Un día llegué a la casa, abrí el Facebook y estaban anunciando la fecha de mi graduación. Sabíamos que a los de la generación 2020 se les hizo su ceremonia hace un año y al ver que ahora nos tocaba a nosotros, para mí sí fue como impactante,” mencionó Alejandra Rivera, de la licenciatura en Química.

Hoy en día, Alejandra está inserta en el campo laboral, en el área de control de calidad en el sector industrial.

En su mensaje, Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la máxima casa de estudios, recordó que un evento como éste representa el mayor acto de rendición de cuentas que tiene la UACJ con la sociedad.

Marcada por la contingencia

“No olvidamos las situaciones tan difíciles que ustedes pasaron para poder estar aquí. De alguna u otra manera, esta generación también estuvo marcada por la contingencia del Covid-19, que todavía no termina”, dijo, y mencionó cómo la UACJ respondió oportuna y responsablemente a la emergencia sanitaria.

Agregó: “Otro ejemplo de ello, y que en verdad me llena de orgullo, fue la participación voluntaria de estudiantes y docentes durante las jornadas de vacunación contra esta pandemia, tanto para la aplicación de la dosis como el llenado de certificados. Y ni el miedo y la incertidumbre del momento los detuvo; ahí estuvieron atendiendo a la comunidad juarense”.

El rector pidió que levantaran la mano aquellos que participaron en estas brigadas de inoculación, a lo que hubo una amplia respuesta que desató los aplausos del público presente.

“Todo nuestro reconocimiento para todos ellos”, afirmó el rector y agradeció a los padres de familia la confianza de haber dejado a sus hijos participar en este ejercicio humanitario.

Acto seguido se hizo la entrega de reconocimientos a los egresados del ICB, de los departamentos de Ciencias Químico-Biológicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Veterinarias.

‘Lo que tenga que ser, será’

En representación de los graduandos, el mensaje estuvo a cargo de Gabriela Anahí Mungarro Cornejo, del programa de la licenciatura en Cirujano Dentista.

“Yo pensaba que me iba a perder esta ceremonia, así que fue realmente emotivo cuando marqué a la universidad y me dijeron que aún podían incluirme en este evento, y cuando se me dijo que tenía la oportunidad de hablar frente a todos ustedes me sentí muy emocionada, porque fue una confirmación de que todo lo que tenga que ser, será, y si estamos justo nosotros aquí reunidos es por algo. Sobrevivimos a la universidad, a una pandemia y a muchos retos más”, comentó.

Se continuó con la entrega de reconocimientos a egresados del ICB, del Departamento de Ciencias Veterinarias y a egresados del IIT, de los programas de Física y Matemáticas, Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería Eléctrica y Computación y de Ingeniería Industrial y Manufactura.

Ayer fueron entregados 846 reconocimientos de graduación a los alumnos del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y de la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria (DMCU) que concluyeron sus estudios en los semestres enero-junio y agosto-diciembre de 2021.