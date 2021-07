Rescatan con su auto la graduación

Ciudad Juárez— Al ver que varios estudiantes de la ciudad no contaban con un vehículo para formar parte de las caravanas realizadas durante las ceremonias de graduación, los jóvenes del grupo de autos “Mopar Racing JRZ” decidieron poner a disposición de forma gratuita sus carros para llevar a los alumnos a desfilar con sus compañeros de clase.

“Nos sumamos, si conocen a una niña o niño que se vaya a graduar y su graduación sea en desfile de carro y no tiene en qué poder desfilar, estamos disponibles para ayudar y apoyar con nuestro carro. Nadie merece sentirse menos y no asistir a su graduación por ese motivo”, publicaron en su perfil oficial de Facebook el pasado viernes.

Ante el ofrecimiento, dos estudiantes de primaria solicitaron la ayuda de los jóvenes para asistir en un vehículo a su celebración de fin de cursos el viernes por la tarde, por lo que en dos autos distintos pasaron a la casa de cada uno, los llevaron a formar parte de la caravana de graduación y, finalmente, fueron devueltos a su hogar.

La tarde del viernes, Uriel, de 22 años, miembro de “Mopar Racing JRZ”, pasó a la casa de una estudiante de la primaria Revolución y la llevó en compañía de sus papás a las instalaciones de la escuela para formar parte del desfile de vehículos con que se celebró la graduación de los alumnos de sexto grado que concluyeron el ciclo escolar 2020-2021.

Satisface a grupo ayudar a los menores

“Los papás estaban muy agradecidos. Sentí mucha satisfacción de poderlos ayudar porque nos sentimos mal de ver que en Chihuahua hubo un grupo de niños que se fueron caminando a su graduación por no tener auto”, contó Uriel.

Además, explicó que los papás de la niña le contaron que al enterarse que la graduación sería con caravana de autos decidieron no ir porque no tenían uno para hacerlo, pero en cuanto se enteraron de la iniciativa de los jóvenes no dudaron en recurrir a su ayuda para que su hija no perdiera la celebración de su ceremonia.

Las caravanas de vehículos fueron tomadas como una alternativa para festejar la graduación de los estudiantes, luego de que a causa de la pandemia provocada por Covid-19 los eventos masivos fueron suspendidos como una medida para evitar la propagación del virus. La iniciativa se puso en marcha desde el ciclo escolar pasado.

Mientras Uriel y otros miembros del grupo “Mopar Racing JRZ” se dirigían a la primaria Revolución Mexicana, René Chávez asistió a la primaria Guillermo Trujillo –de la colonia Mezquital– para llevar a otro estudiante y sus padres a celebrar la ceremonia de graduación en formato drive-thru.

Sin embargo, hubo personas que antes de que los jóvenes hicieran la publicación ya habían asistido caminando a la caravana de sus hijos, este fue el caso de Yesenia Ignacio: “Qué gran detalle, lamentablemente mi hija fue en la mañana y se siente algo feo ver a otros niños ir en carro y nosotros caminando, pero lo bueno que ya se graduó mi niña y qué gran detallazo de su parte”, comentó en la publicación de Facebook de los jóvenes.

La propuesta de llevar en un vehículo de uno de los miembros de “Mopar Racing JRZ” a los estudiantes que no tengan cómo asistir a su graduación de caravana continúa vigente, por lo que quienes deseen comunicarse con los jóvenes podrán hacerlo por medio de su página oficial de Facebook o el número de teléfono 656-702-9277.

