Rescata momentos que la pandemia le arrebató

Cortesía / Adrián y su pequeña

La profesión de enfermero exige muchos sacrificios, pero el más difícil para Adrián Machado, de 30 años, fue distanciarse de su hija, que en el comienzo de la pandemia apenas rebasaba el año y medio de edad.

Ante el cumplimiento de su vocación, cambió preciados momentos con su pequeña para así salvar vidas, pues eran y aún son constantes los llamados al área Covid-19 del Hospital del Issste en Ciudad Juárez.

Hoy su niña tiene tres años y recién empezó a rescatar los instantes que perdió con su papá, uno de los “héroes de la salud” que en entrevista exhortó a la ciudadanía a mantener mitigada la contingencia sanitaria.

“Es un desgaste físico y emocional. No es nada fácil, porque el no poder ver a mi hija fue muy complicado, al principio sobre todo fue muy costoso no verla, pero me motivó a saber por qué hago las cosas”, destacó.

El egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que también trabaja en el Hospital 66 del IMSS, urgió a la población a no bajar la guardia, de modo que la tercera oleada impacte con menor intensidad.

“Los pacientes que vemos, en su mayoría adultos mayores, no se vacunaron siquiera con la primera dosis, pero los motivamos a echarle ganas, porque no solamente es patológico, es emocional”, dijo el servidor.

Recordó que el SARS-CoV-2 es una enfermedad que ahora presenta –informó Salud– variantes en el estado, como las cepas británica B.1.1.7, californiana B.1429 y brasileña P.1, que resultan aún más contagiosas.

“No bajemos la guardia, esto no se ha acabado todavía. Debemos seguir protegiéndonos, de hecho, que nos vacunen no quiere decir que no nos cuidemos, sino que se tiene que continuar la precaución”, afirmó.

Desde la oficialización del primer contagio en el estado, en marzo de 2020 hasta ayer, este municipio cuenta con 31 mil 500 casos acumulados, en los que 3 mil 344 personas han perdido la vida.

A nivel estatal han sido 67 mil 191 los pacientes. Han fallecido 6 mil 895 y 55 mil 584 han sanado. En 29 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) hay 182 internados.

avargas@redaccion.diario.com.mx