Requieren sangre para recién nacidos

Ciudad Juárez— Janeth Gabriela Guerrero busca el apoyo de la comunidad para conseguir donadores de sangre que requieren sus hijos de 14 días de nacidos.

Los gemelos Elías y Emiliano nacieron el pasado 27 de mayo, pero mientras recibían atención médica propia de los neonatos, en el hospital contrajeron infecciones, relató la madre de familia.

Explicó que sus hijos nacieron por cesárea programada, con el peso adecuado, pero de acuerdo con los médicos tuvieron problemas para respirar, por lo que les administraron antibiótico y oxígeno, pero presentaron infecciones y para tratarlas es necesaria la sangre.

Janeth dijo que los gemelos necesitan sangre, plasma y plaquetas, y en el nosocomio afirman que ya excedieron la cantidad que había para ellos.

“Es por eso que pido a la comunidad que nos apoyen donando parte de su tejido y mis niños puedan salir adelante, desafortunadamente en la familia no podemos porque hay muchas personas con enfermedades como diabetes e hipertensión”, expresó Guerrero.

Comentó que hoy viernes acudirían seis donadores al banco del Hospital de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero son más los que se requieren y quien esté en posibilidades de hacerlo pueden acudir de lunes a miércoles de la próxima semana.

La madre de Elías y Emiliano pidió que acudan antes de las 7:00 de la mañana al banco del IMSS ubicado en el Pronaf, frente al centro comercial Plaza de las Américas, en donde solo tienen que decir que es para ellos.

Para más información le pueden llamar al número telefónico (656) 674-5259.

Los requisitos para donar sangre son llevar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilos.

Acudir en ayuno mínimo de cuatro horas, pero no consumir alimentos con grasa 24 horas antes del proceso, no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días, no haber tomado medicamentos en los cinco días previos, no estar en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

También es necesario no haberse sometido a una cirugía seis meses antes, no haberse vacunado en los últimos 30 días y no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación.

lcano@redaccion.diario.com.mx