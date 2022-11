Requiere Tadeo del apoyo de juarenses

Ciudad Juárez.— Tadeo Alexander Navarro Luna fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en junio de 2021, enfermedad que comenzó a manifestarse con dolor en el cuerpo y fiebre, síntomas que alertaron a sus padres y de inmediato lo trasladaron a recibir atención médica, explicó Diana Luna, madre del infante.

Con el fin de recaudar fondos para los tratamientos que necesita el pequeño de cuatro años de edad, la Organización San Judas Tadeo realizará una kermés con antojitos mexicanos y la presentación de solistas, bandas y danzas este domingo 6 de noviembre de 12:00 del mediodía a 10:00 de la noche.

“En el hospital me dijeron que a lo mejor traía una infección en la sangre o una bacteria y le iban a realizar laboratorios; ese mismo día en la tarde salieron los resultados, habló un pediatra conmigo y me dijo que lo más probable era que fuera leucemia, pero necesitaban hacerle más estudios, duraron una semana poniéndole sangre y plaquetas a diario porque no lo podían estabilizar”, explicó.

“Al siguiente jueves ya íbamos camino a Torreón en una ambulancia para que le hicieran un aspirado de médula ósea porque aquí no los realizaban aún por parte el IMSS”, añadió la madre de familia.

En la kermés habrá gorditas, enchiladas, nachos y otros antojitos, en las instalaciones de la organización, en la calle Granito 420 de la colonia Morelos.

Kermés para Tadeo

DÓNDE: C. Granito #420, Col. Morelos

CUÁNDO: Domingo 6 de noviembre

HORARIO: De 12 a 10 pm

• También puede donar mediante transferencia bancaria a Citibanamex 4766841735531199 o a la Clabe 002073560194707292

• Para más información puede llamar al (656) 563-7311 con Juan Miguel Rojas, de Organización San Judas Tadeo