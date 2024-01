Requiere Kimberly ayuda para volver a vivir con normalidad

Ciudad Juárez.- Sin poder dormir, jugar, comer o ir a la escuela se encuentra Kimberly Cardona Martínez, de 8 años, debido a la hipertrofia de adenoides y amígdalas que padece, por lo que necesita una operación que tiene un costo de 29 mil pesos, recurso que aún no tiene la familia.

José Manuel Cardona, padre de la menor, contó que su hija se enferma desde hace tres años de manera constante de afecciones respiratorias, pero cansado de llevarla con varios médicos y gastar en tratamientos, logró que en un hospital privado le dieran el diagnóstico.

Con pocas posibilidades

Cardona mencionó que los problemas de salud se agudizaron desde el mes de agosto del año pasado. Anteriormente, ya la había consultado un médico que le dio tratamiento que tuvo un costo de 11 mil pesos, gasto que lo dejó con pocas posibilidades de reunir para la intervención.

Comentó que su hija ya presenta con mayor frecuencia problemas para respirar debido al abundante flujo, y además tiene dificultad para escuchar.

“Nos encontramos preocupados, lo que queremos es operar a mi hija, la veo triste porque no duerme bien, ya no puede salir porque cualquier aire que le da se enferma, desde poco antes de salir de vacaciones ya no va a la escuela, por eso la maestra le manda las tareas, ya dejó de hacer las cosas que hacía antes”, manifestó.

Cardona platicó que él trabaja de albañil, con lo que percibe un sueldo de 2800 pesos semanales, y tiene el apoyo de su hijo, quien también se dedica al mismo oficio. La familia tiene su domicilio ubicado en la colonia Finca Bonita.

Sin contar con los otros gastos…

El padre de Kimberly mencionó que la cirugía tiene un costo de 39 mil pesos, pero les disminuyeron 10 mil, y los 29 mil pesos es el monto que solicitan para operar, sin contar los gastos de hospitalización y recuperación.

La familia ha logrado reunir 12 mil 500 pesos gracias a la ayuda de una agrupación, y con un boteo que se realizó hace una sema; sin embargo, por su situación económica le es imposible completar.

“Les pido que nos echen la mano con ese dinero para que operen a mi hija lo antes posible y ya pueda hacer su vida normal; por cualquier donativo que nos den, que Dios les dé más”, expresó.

Si usted quiere ayudar, puede comunicarse al teléfono (656) 463-7542.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx