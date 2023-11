Requiere dinero para operación

Ciudad Juárez.- Ángel Daniel Arroyo Téllez, de 17 años, ha experimentado entrar al quirófano 11 veces y por el bien de su salud debe pasar una vez más.

Esto debido a que la hidrocefalia que padece le desencadenó una serie de complicaciones, entre ellas una en la vejiga, esta se debe corregir con una cirugía que tendrá un costo de alrededor de 120 mil pesos, cantidad que solo podrá reunir con el apoyo de la comunidad.

Ileana Téllez, madre del menor, explicó que su hijo nació con mielomeningocele, que es el tipo más grave de espina bífida, y que a su vez produjo hidrocefalia debido a que no cerró bien el tubo neural, por lo que además tiene dificultad motriz.

La intervención se realizará en Nuevo León, ya que Ángel no cuenta con Seguro Social, y su madre trabaja por honorarios como maestra. Será en el Hospital Universitario con el apoyo de la Asociación de Espina Bífida, que el menor podrá corregir el padecimiento.

“Él lleva once cirugías porque (su padecimiento) le ha provocado dificultad motriz para la marcha, utiliza silla de ruedas, sus piecitos estaban hacia adentro, y por medio de cirugías le han hecho ajustes y de la misma manera la hidrocefalia está dañando su visión, ya le han hecho correcciones”, contó Téllez.

Dijo que debido a que el tubo neural no cerró, diversos órganos internos se dañaron, uno de ellos fue la vejiga, por lo que Ángel tiene un endurecimiento en esta región, lo que inhibe la expansión para recibir y expulsar de la orina, a pesar de que toma medicamento, provocando que el riñón se dañe.

“Lo que él necesita es una cistopatía de aumento que consiste en ampliar su vejiga, y un reimplante que es mover el conducto que va de ese órgano a su riñón para que no siga pasando la orina y continúe afectando tan rápido y así darle un poco más de calidad de vida”, detalló la entrevistada.

Contó que durante nueve años vivió en Nuevo León para que su hijo fuera asistido, pues ya se había atendido anteriormente en el CRIT de Chihuahua, y en el CAM en Ciudad Juárez, pero al ver que aquí no había más que ofrecerle medicamente y en Monterrey sí le dieron esa oportunidad, se movió para allá. En esta frontera solo se le colocó una válvula y el cierre del tubo neural, explicó.

Ángel Daniel vive con su madre en Infonavit Ángel Trías, en el área de la Jilotepec, y solo cuenta con el apoyo económico de ella.

“Soy maestra pero no he logrado obtener mi plaza, a pesar de que he hecho exámenes y estoy cubriendo interinatos no me dan un servicio médico que a él le pueda cubrir esto que él necesita. Cuando se me proporcionó el servicio médico estuvo en Pensiones Civiles y en el ISSSTE, pero ahorita el ICHISAL no me cubre porque son gastos muy elevados”, contó Ileana Téllez.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 840-1238.

