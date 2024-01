Requiere Debanhi ser operada del corazón

Ciudad Juárez.- Debanhi Julieth Ibarra Gutiérrez, de 3 años de edad, tiene 2 conductos abiertos en su corazón. Uno de ellos es leve, pero requiere operación o cateterismo.

Yajaira Natali Gutiérrez Castillo, madre de la menor, comentó que requiere del apoyo de la comunidad para trasladar a su hija a la ciudad de Monterrey, para que le realicen la intervención, la cual será con apoyo de la Fundación Cardio Chavitos.

La niña nació prematura, a los 5 meses de gestación en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el Hospital del Niño, dijo la madre.

“Los doctores y cardiólogos me comentaron que las dos arterias que ella tiene abiertas comúnmente se les cierra siempre a los niños prematuros al nacer, pero a ellas no se le cerraron, se le quedaron abiertas dos, una es un poco más grande y una es leve; entonces, desde que ella me la dieron de alta se me complicó atenderla porque yo no cuento con seguro porque salgo a limpiar casas y a barrer calles porque yo tengo tres niñas y debo estar al pendiente de las tres”, expuso la entrevistada.

La familia regresó hace dos meses a Ciudad Juárez para que la niña sea atendida, ya que huyó de la violencia domestica que sufrían por parte de su esposo.

Ellas no cuentan con Seguro Social debido a que el padre se dio de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que decidió desatenderlas, mencionó.

La menor y su madre deberán viajar a Monterrey el próximo 13 de enero para que le practiquen estudios en el Hospital Hospitaria, a las 9:00 de la mañana, y para el día siguiente se practicará el cateterismo.

Debanhi y Yajaira necesitan del apoyo de los fronterizos para cubrir los gastos del viaje, hospedaje, alimentos y los estudios.

“Necesito mucho del apoyo de los estudios de mi niña y todo lo que tengo que realizarle; ahorita me encuentro en una situación muy difícil porque estoy viviendo en un refugio para personas que vienen de fuera, pero me brindarán el apoyo por un tiempo, y ya me pidieron que me saliera “, dijo.

Actualmente, la familia se encuentra hospedada en un albergue ubicado en la colonia Bellavista; sin embargo, busca un lugar para vivir en compañía de sus padres y un hermano, quienes también decidieron regresar para apoyarlas.

El próximo 7 de enero, la Organización Benéfica San Judas Tadeo realizará una kermés para apoyar a la madre de la niña con los gastos que requieran.

El evento se llevará a cabo en la calle Granito, 420, de la colonia Morelos, a partir de las 12:00 del mediodía.

Para apoyar, los interesados deben llamar a la línea (844) 327–5724.