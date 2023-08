Requiere apoyo para cirugía de reconstrucción de cerebro

Ciudad Juárez.- Desde hace tres años Victoria Márquez está a la espera de reunir la cantidad de 270 mil pesos para una cirugía de reconstrucción de cerebro, cantidad que al no tener en este momento le retrasa la oportunidad de que su cráneo tome una forma distinta a la que tiene.

A sus cuatro años, Victoria tiene una válvula a consecuencia de la hidrocefalia que padece, que a pesar de que funciona también requiere de otra para drenar los líquidos de su cerebro, contó su madre Erika Espinoza.

Erika logró reunir la cantidad de poco más de 8 mil pesos con la ayuda de la comunidad, pero el dinero que requiere está lejos de alcanzarse.

“Tiene un válvula enfrente en el lado derecho y le van a colocar otra en la parte de atrás, para que sea más el líquido que le saquen, pero ya tengo mucho tiempo tratando de juntar el dinero, ya sea porque le falte medicamento para las convulsiones, y a mí se me complica cuando no los tienen en el Seguro”, explicó la madre de Victoria.

Erika vive con su pareja y con otra hija de seis años en la colonia Simona Barba, trabaja como operadora en una maquiladora, por lo que con su sueldo es difícil ahorrar, mencionó.

Para reunir fondos, la Organización Benéfica San Judas Tadeo tuvo una kermés ayer domingo en la colonia Morelos.

“Estamos necesitando una cantidad que yo sola no puedo reunir, lo poco que tenemos lo gasto en medicamentos, a veces son dos mil pesos mensuales, y también gasto para llevarla al médico, pago Uber, y son gastos que no siempre puedo hacer, me urge que a mi nena la operen”, expresó Espinoza.

El evento se realizó en la calle Granito, 420, de la colonia Morelos, de 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. (Verónica Domínguez)