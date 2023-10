Requiere albergue el apoyo de los juarenses

Ciudad Juárez.- Buscar alimentos, ropa, productos de aseo y producir eventos caritativos son algunos de los retos que enfrenta el albergue Casa del Niño y el Anciano México A.C., ubicado en la calle Tlahuicas #3142 de la colonia Azteca, pues viven de donativos para atender a una población de más de 50, entre niños y adultos mayores.

Con la misión de orientar y ayudar física, moral, material e intelectualmente a personas vulnerables que llegan al albergue, los administrativos Osman Sánchez y Rosalía Pérez Hernández, hacen un llamado a la comunidad para atender las necesidades que a diario surgen en el lugar.

“La mayoría de los que están aquí vivieron alguna situación de violencia por parte de su familia, por eso también estamos desarrollando un proyecto en el que nos puedan ayudar psicólogos para que los apoyen en su proceso de adaptación”, dijo Pérez.

Actualmente hay 37 niños y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 3 y 16 años, y 22 adultos mayores que son atendidos las 24 horas del día. Hay quienes llegan por parte de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y otros por ayuda de otras organizaciones que les buscan un espacio adecuado para vivir.

“A mí me gustaría que los niños salieran de aquí con un diagnóstico neurológico, con un tratamiento apto, porque quienes sufren violencia en una temprana edad pueden generar un diagnóstico y estarán repitiendo un ciclo de encierro si no se les atiende como se debería, no así si llevaran un tratamiento”, dijo Elizabeth Tagle, psicóloga en el albergue.

Con un total de 22 trabajadores, entre ellos cuidadores y cocineros, no se logra brindar la cantidad de atención que se requiere con cada situación. Por ello, buscan apoyo con otras actividades que tengan un beneficio de crecimiento para los residentes.

“Pese a todo, al final hay mucha satisfacción. Cada acto que se hace, al momento de verlos, te da felicidad porque los ves contentos por algo con lo que los ayudaste”, mencionó Pérez.

Ahora que está por llegar el invierno, el albergue requiere de calentadores de agua, reparaciones en las instalaciones, alumbrado al exterior donde se encuentran las áreas recreativas, ropa de todas las tallas para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y proteína. Además, voluntarios que quieran impartir clases de arte o alguna otra actividad recreativa.

Las personas que gusten apoyar pueden comunicarse al número de teléfono (656) 630-5052 o al correo cnamexico9503@gmail.com.

