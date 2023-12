Repunta violencia en últimos días del año

El miedo regresó a las calles de la ciudad, al registrarse en un lapso de 48 horas veintiséis asesinatos; dos de los hechos violentos fueron multihomicidios dentro de viviendas a las que ingresaron personas armadas y sorprendieron a sus víctimas.

Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que el martes fueron 11 las personas victimadas, 12 el miércoles y hasta el cierre de esta edición tres personas más fueron abatidas este jueves.

“Tengo temor. Después de lo de anoche (miércoles) hice oración en la mañana, le pedí a Dios tranquilidad, paz, que nos aleje de todo mal”, dijo una madre de familia radicada en la colonia Anáhuac, que estaba en una recámara junto a uno de sus hijos cuando los perros los alertaron de que algo andaba mal afuera de su casa.

Cerca de su vivienda, un hombre fue acribillado en las calles Babícora y Héroes del Carrizal. El cadáver quedó entre la banqueta y la calle junto a media docena de casquillos calibre 9mm.

“¿Y dónde están quienes nos cuidan? No es posible que tanto desastre este pasando, ¿qué es lo que verdaderamente están haciendo, ¿dónde están cuidando?”, cuestionó el ama de casa.

El mismo escenario se observó ayer en la colonia Zaragoza, escenario de una de las masacres registradas la tarde-noche del miércoles.

Los vecinos expusieron su preocupación por la incidencia de hechos violentos en la zona, al referir que en cuestión de horas fueron dos los ataques registrados en la zona.

Uno fue en las calles Justo Sierra y Pithaya, donde cuatro personas fueron atacadas a balazos y otra agresión fue en la calle Jaime Nunó.

“Nomás oímos disparos y no salimos de la casa…para qué”, dijo una mujer de la tercera edad que se dijo molesta ante “tanto muerto”.

El archivo periodístico establece que en la ciudad se han registrado 10 días con un elevado número de homicidios dolosos.

Desde el primer día

El fatídico conteo inició el 1 de enero, cuando se registró la fuga masiva del Centro de Reinserción Social y que dejó un saldo de 30 reos evadidos y 19 personas asesinadas, incluidos custodios del centro penitenciario.

El día 10 de febrero fueron asesinadas otras 11 personas, el seis de mayo fueron privadas de la vida 16 hombres y mujeres en un lapso de 24 horas por lo que sería el segundo día más violento del año.

Para el 10 de julio las calles nuevamente se tornaron inseguras al registrarse 13 víctimas del delito de homicidio doloso y después agosto tendría dos rachas violentas más, el día día primero se registraron 10 asesinatos y para el día 28 de ese mes serían 15 las personas asesinadas.

Fue hasta noviembre que los primeros días reportaron nuevamente 10 asesinatos el día uno y otras 11 personas fueron atacadas el día tres. Diciembre, como ya se informó reportó 11 asesinatos el pasado martes 12 y otras 12 víctimas más el miércoles 13, establecen las estadísticas oficiales.

Más de mil 100

El 2023 ya superó los mil 100 crímenes, sin considerar las 40 muertes registradas el 27 de marzo durante el incendio de la estación provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración. Además de ocho osamentas localizadas dentro de fosas clandestinas que recuperó la FGE.

“No dejo de pensar en que quisiera no estar en la ciudad, en irme”, dice la madre de familia entrevistada y la cual piensa que la condición económica de la frontera es favorable para el desarrollo profesional de sus hijos.

Uno de ellos hace ejercicio por las mañanas y sale a correr, pero sus hábitos los está modificando porque también son amigos cercanos del influencer Rafael Díaz, asesinado el martes pasado.

“Le pedí a mi hijo que cuando corra tenga cuidado, o si sale a la tienda no use el celular, se nos quedó grabado eso, que por un celular, causó la muerte del señor. No estoy a gusto, me sentía orgullosa que mi hijo hiciera planes para distraerse, tener un hábito y ahora por la inseguridad ya no se puede. Tengo temor”, reiteró.