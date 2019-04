Repudian crimen; toman las calles

Un millar de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) salieron de los institutos de exigir justicia tras el feminicidio de la alumna Dana Lizeth Lozano Chávez, de 18 años.

Los manifestantes acordaron junto con las autoridades universitarias realizar un paro activo sin clases, pero con foros y pláticas en los diferentes institutos y Ciudad Universitaria.

Entre los cientos de asistentes destacó una mujer vestida de negro, era la madre de Dana.

En medio del dolor por la pérdida de su hija, Sandra Chávez y otra de sus hijas se unieron al contingente mientras que la estudiante del programa de Literatura Hispanomexicana era velada en la funeraria y sus familiares y amigos la acompañaban.

“Ahora tengo un dolor muy grande, a mi hija no me la van a regresar”, dijo la madre con su rostro pálido y ojos enrojecidos. Detrás de ella se encontraba el rector Juan Ignacio Camargo Nassar.

Durante la protesta de la comunidad estudiantil, la Fiscalía Especializada de la Mujer daba a conocer el arresto de Andrés David H.S. de 18 años, con quien la víctima había sostenido una relación sentimental durante la preparatoria.

Sandra Chávez confirmó ante los manifestantes que el probable homicida “ya va ser enviado hacia los tribunales”.

La mujer señaló que su hija era parte de una comunidad universitaria e indicó que si es necesario irá con el rector, el alcalde, el gobernador y si es preciso con el presidente del país.

“Quiénes de ustedes están de lado de la bondad y la luz y quiénes de lado de la oscuridad”, preguntó a los estudiantes.

Pidió que hicieran todo lo que tuvieran que hacer y el universo los protegiera.

La hermana de Dana también tomó el micrófono al inicio de la manifestación pacífica, que por varios minutos cerró la circulación en las avenidas Heroico Colegio Militar, Del Charro y Henry Dunant.





No es justo: hermana

“Desgraciadamente tengo la oportunidad de hablar en público de esta manera, a la que asesinaron fue mi hermana menor… no es la primera chava que matan, por el motivo que ustedes quieran, pero no se me hace justo, la ley no está haciendo nada, así como mataron a mi hermana ya fue otra, ya fueron otras”, recordó la hermana mayor de Dana.

Las y los estudiantes se reunieron desde las 15:00 horas en el exterior de la biblioteca Carlos Sotomayor de la UACJ, ubicada en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA).

A las 16:00 horas partieron a los institutos de Ingeniería y Tecnología y de Arquitectura, Diseño y Arte, para luego caminar hasta el de Ciencias Biomédicas.

El contingente pasó por enfrente del local comercial donde laboró hasta el pasado viernes Dana Lizeth. Dentro del lugar el personal colocó un enorme moño negro como símbolo de luto.

El nutrido grupo llegó hasta Rectoría, donde dialogaron con el rector y se acordó realizar un paro universitario.

La respuesta a la convocatoria lanzada por el Colectivo UniUnida sorprendió a los mismos organizadores por los cientos de universitarios que se sumaron al acto pacífico de protesta. Además de grupos como Pan y Rosas, docentes y activistas sociales se sumaron a la manifestación que contó con el resguardo de elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal y paramédicos de Rescate Municipal.

El número de manifestantes representa el uno por ciento de la matrícula de la UACJ, estimada en 30 mil estudiantes.





Suspenden clases

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez emitió anoche un comunicado dirigido a la comunidad universitaria en el que oficializa la suspensión de clases este martes.

El documento señala que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sensible a los acontecimientos en los que perdió la vida la joven estudiante de literatura Dana Lizeth Lozano Chávez, y después de atender al diálogo con un grupo de estudiantes, acordó la suspensión de clases este martes 9 de abril a partir de las 7:00 am en los cuatro institutos y en Ciudad Universitaria.

Menciona que el rector Juan Ignacio Camargo Nassar dijo al grupo de alumnos que a la Universidad le duele la muerte de Dana Lizeth y se comparte la indignación por los hechos en los que han sido víctimas también otros estudiantes.

Informó que será este martes cuando los propios estudiantes propongan las actividades que se realizarán durante miércoles, jueves y viernes para abordar temas como conciencia social, equidad de género, no violencia, autodefensa, entre otros, mediante foros, conferencias y talleres.

“La Universidad apoyará la logística y desarrollo de las actividades que se programen y hace la atenta invitación a los estudiantes para que participen en ellas. Por este medio se dará a conocer la calendarización”, señaló. (Con información de Salvador Castro)













El pliego petitorio

A la UACJ





• Establecer una línea de comunicación abierta, permanente y justa con Uniunida.

• Exigen a las autoridades universitarias el respeto a su derecho a utilizar los espacios universitarios para defender las problemática sociales que los dañan directamente pegando carteles, fotografías y propaganda que ayude a organizarse políticamente.

• Tener el derecho a decidir si la muerte de un compañero o el daño irreparable a su integridad es motivo suficiente para convocar a un paro de actividades o manifestación.

• Que las autoridades universitarias acompañen los procesos investigativos hasta su resolución.

• Capacitaciones en estudios de género a todos profesores y alumnos de la universidad.

• Sanción a los profesores que hagan comentarios o tengan comportamientos machistas o de hostigamientos contra las alumnas y alumnos.

• A las autoridades universitarias piden no represalias físicas, políticas, administrativas, psicológicas o académicas a quienes participan en paros o en cualquiera de las manifestaciones.

A las autoridades

de Gobierno





• Disponer de elementos que protejan la seguridad de ciudadanos en sectores vulnerables de la ciudad.

• Exigen que se agoten las vías de investigación de los tres casos de violencia contra estudiantes y su esclarecimiento tomando en cuenta las pruebas periciales en el lugar de los hechos de cada delito, como videos de vigilancia, huellas digitales pruebas de ADN, dictámenes médicos, psicológicos y todo tipo de prueba científica.

• Exigen la profesionalización de la investigación policiaca y no aceptarán la simulación.

(Salvador Castro / El Diario)