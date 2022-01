‘Reprueban’ docentes las largas filas para booster

Ciudad Juárez.— Filas de más de cuatro horas fue el tiempo que tuvieron que esperar los miembros del personal educativo para acceder a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y recibir el refuerzo de la vacuna contra Covid-19, lo que provocó que algunas personas desistieran y abandonaran el lugar sin haber sido inmunizadas.

Incluso, hasta el mediodía de ayer continuaban sin recibir el biológico de la fórmula Moderna los docentes, administrativos y asistentes que tenían su registro para las 9:00 de la mañana, por lo que las personas citadas en otros horarios esperaron su turno en filas que a pie rodeaban por fuera las instalaciones y en vehículo se extendieron por la avenida Libramiento.

Algunos de los miembros del personal educativo que optaron por retirarse fue porque las líneas de espera llegaban hasta la calle Libramiento Regional, por detrás de las instalaciones de la UTCJ, y tenían que regresar a atender a sus grupos. “Para qué ponen horarios si de todos modos todo el mundo llegó a la hora que quiso y así los dejaron pasar”, dijo una docente de nivel medio superior, quien recibió su vacuna a las 11:00 de la mañana, aunque arribó minutos antes de las 8:00.

Durante las primeras horas de la mañana, a la UTCJ también acudieron los adultos mayores de 66 a 69 años, quienes recibieron el refuerzo con la dosis de AstraZeneca, lo que ocasionó que la aplicación del antígeno no fuera fluida para el personal educativo. Anteriormente, la Secretaría de Bienestar había dispuesto el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como segunda sede para el personal docente, pero el pasado domingo cambió la logística.

Abandonaron la fila

Ante la desesperación por las largas filas, hubo miembros del personal educativo que optaron por abandonar su lugar en las hileras peatonales y cambiarse a las vehiculares, con la esperanza de que el tiempo de espera fuera menor. “Pensé que era más rápido y es igual de larga, ya ni modo”, dijo Pablo Morales, docente de nivel superior, quien tenía su cita a las 11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde continuaba esperando su turno.

“Es lo mismo de siempre, no tienen buena organización y los tiempos de espera son muchísimos”, dijo la maestra Cinthia Lira, de la escuela primaria Benemérito de las Américas, quien tenía su cita a las 8:00 a.m. y a las 10 continuaba haciendo fila para acceder a la UTCJ, por lo que consideró que una sola sede dirigida al personal educativo no resultaba suficiente y menos en dos días, a diferencia del año pasado en que la campaña de vacunación se realizó en cuatro jornadas.

Al entrar al área de aplicación de las dosis, la cual se realizó en el interior de salones para quienes entraron caminando o en carpas para los vehículos, se les cuestionó cuál fue la última vacuna que recibieron y en qué fecha, con el objetivo de asegurarse de que haya pasado mínimo un período de 6 meses antes de ponerse el refuerzo de la fórmula Moderna, además se les recomendó aplicarse una vacuna contra la influenza en al menos un mes después de la inmunización contra Covid-19.

Pasaron 8 meses

A las 8:00 de la mañana dio inicio la aplicación de la fórmula Moderna a los docentes, administrativos y asistentes de las escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos y modalidades, luego de 8 meses de haber recibido la dosis única de CanSino, que a nivel nacional fue destinada a la inmunización del personal educativo, en atención al plan federal de reactivar las actividades públicas.

El año pasado, a nivel estatal fueron inmunizados contra el coronavirus con la dosis CanSino 62 mil 734 miembros del sistema educativo, de los cuales 18 mil 970 correspondieron a Ciudad Juárez, por lo que este año se espera alcanzar las mismas cifras, aunque hasta el mediodía del pasado martes un promedio de 45 mil docentes y administrativos realizó su registro para recibir el refuerzo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

En esta ocasión el comprobante de refuerzo de vacunación fue sellado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (Issste) para acreditar la fórmula que recibieron, la cual no aparecerá en el certificado de vacunación, pues la información se mantendrá con el esquema que se aplicaron el año pasado, que en el caso del personal educativo es el antígeno de CanSino, informó la Secretaría de Bienestar.

Habilitan sede

La Secretaría del Bienestar anunció anoche que abrió otra sede para personal del sector educativo que se aplicará la vacuna anti-Covid-19.

Además de la Universidad Tecnológica, a partir de hoy también se habilitó el Gimnasio del Colegio de Bachilleres en las inmediaciones del Parque Central.

El horario de atención para obtener la vacuna Moderna será el mismo, de 8:00 a 16:00 horas.

Esta medida se tomó para evitar aglomeraciones durante la aplicación del biológico, tal y como ocurrió ayer.