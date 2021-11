Reprueba PRI recorte al INE

Ciudad Juárez— En el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que dio pie a la fundación de instituciones en el país como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) chihuahuense se pronunció contra la presidencia de la República por su disputa con dicho organismo.

Al anunciar un desayuno revolucionario donde el invitado especial es el priismo juarense para este sábado, el Comité de Unidad y Participación señaló que una forma de lastimar a las instituciones es quitarles el presupuesto, lo anterior luego de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló una disminución presupuestal para 2022 para el INE.

“Y es muy negativo, no se vale”, expresó Ernesto Mendoza Viveros, dirigente de dicho comité. “Ese tipo de instituciones tienen un aspecto mucho muy importante, que se autogobiernan”.

Afirmó que sus dirigentes y políticas no fueron dictadas desde Los Pinos en sexenios anteriores, “esas organizaciones son autónomas y queremos que siga siendo así”. “Fue una lucha de muchos años, una lucha que se tuvo que lograr y que hacer”.

Dijo que es necesario que haya organismos que califiquen y que supervisen la obra del Gobierno.

‘Sin exageraciones’

En cuanto a la reducción del presupuesto 2022 fundada en los altos salarios de los consejeros del instituto, expresó: “sí son exorbitantes los sueldos, no hay ninguna discusión, es necesario tener un Gobierno austero, pero sin exageraciones”.

“Lo hemos visto muchas veces, no se puede tener buenos funcionarios en ningún nivel de Gobierno si no se les paga lo correcto. Tiene que ser gente calificada y con mucha disposición, con mucha responsabilidad. No puedes tener un funcionario que esté pensando cómo resolver los problemas de su casa en lugar de los del país”.

Afirmó que esos recortes se han utilizado políticamente: se le recorta a quien quiere perjudicar y lastimar, no donde se necesita, y se aplica el dinero no se sabe exactamente a dónde.