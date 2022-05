Reprueba CFE en atención a primaria

Ciudad Juárez.— Durante la pandemia provocada por Covid-19 la primaria Fidel Ávila comenzó labores de construcción y rehabilitación que hasta el momento han impedido el regreso a clases presenciales de los estudiantes y han causado inconformidad entre los padres de familia porque aseguran que la prolongación de la educación a distancia incrementa el rezago educativo.

En febrero del año actual, cuando a nivel estatal se aprobó el retorno a los planteles educativos, la escuela arrancó la demolición y edificación de la barda perimetral, así como la sustitución del cableado eléctrico, lámparas, apagadores y tomacorrientes de todos los salones de clases, pero a pesar de que el trabajo concluyó, la Comisión Federal de Electricidad no ha instalado el servicio de energía eléctrica.

“Con anterioridad se han dado a conocer a detalle los trabajos de mejora que se han realizado al plantel educativo en el que estudian sus hijos, los cuales ya se han concluido, quedando pendiente sólo la conexión a la red de la CFE del nuevo transformador de luz que se ha instalado en la escuela, siendo este detalle lo que obstaculiza nuestro regreso a clases de manera presencial”, informó la Dirección a los padres de familia.

Sin embargo, la prolongación de la educación a distancia, por medio de un formato de trabajo en el que los docentes envían actividades y diariamente realizan algunas sesiones virtuales, ha preocupado a los padres de familia porque aseguran que la pandemia agudizó el rezago académico, ya que no todos cuentan con los recursos de conectividad necesarios.

“Si regresamos sin energía eléctrica los salones carecerían de luz de las lámparas al interior, de Internet, del clima proporcionado por los minisplits y de la falta de suministro de agua en los baños por la bomba de agua”, informó la Dirección del turno matutino por medio de un comunicado, pero no brindó una fecha tentativa en que la conexión del servicio sea realizada por parte de la CFE.

La Subsecretaría de Educación y Deporte señaló que el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa está a cargo de las gestiones ante la paraestatal, pero tampoco especificó el día en que el trabajo se llevará a cabo, por lo que incluso el turno vespertino del plantel educativo decidió reanudar actividades presenciales a pesar de la falta del servicio.

Ayer, los alumnos de la tarde fueron convocados para tener clases por primera vez en el interior de los salones, aunque el horario fue reducido con la intención de que las altas temperaturas no afecten el desarrollo de las actividades, pues al no contar con energía eléctrica no podrán encender los aires y, como señaló el comunicado de la escuela, los baños tendrán poco suministro de agua.