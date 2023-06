Reprende juez al Ministerio Público Federal

El juez federal de Control Ernesto Cornejo Ángeles instruyó al Ministerio Público Federal (MPF) a no asumir facultades que no le corresponden, luego de rechazar con el argumento de no establecer idoneidad ni pertinencia al menos dos actos de investigación solicitados por el defensor privado del acusado Daniel G. Y., vinculado a proceso por la muerte y lesiones de migrantes en hechos ocurridos el pasado 27 de marzo.

Además, la representación social deberá entregar, para consulta física, una copia legible de los 18 tomos y siete anexos que conforman la carpeta de investigación de la causa penal 216/2023 y el documento deberá ser actualizado cada viernes, instruyó el juzgador.

Estas resoluciones surgieron ayer durante la audiencia de control judicial programada a las 10:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, solicitada por la defensa legal de Daniel G. Y., representante de la Oficina Noreste del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua.

Por parte de la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), acudieron las agentes del Ministerio Público Federal Brisa Trufiño y Brenda Ocampo.

El asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), David de la O Delgado, quien fue apercibido con el pago de 25 UMA por enlazarse con retraso a la audiencia.

La Sala 1 permitió el breve encuentro de Daniel G. Y. y su esposa, así como de Roberto C. D. T. con su hija. Sonrisas, besos y guiños de ojos intercambiaron a la distancia y bajo la mirada de los agentes de la Guardia Nacional responsables de la custodia de las cinco personas privadas de la libertad.

El defensor público Guillermo Franco Cabrera asistió brevemente a Jeison Daniel C. R. ante la ausencia de su defensor Jorge Vázquez Campbell, quien llegó tarde a la audiencia.

Gloria Liliana R. M. fue asistida vía remota por sus abogados, a los cuales el juez expuso que deberán comparecer en persona para futuras audiencias.

El guardia de seguridad de la empresa Tank Alan Omar V. P. acudió junto a su abogado Gabriel García Otomendi, mientras que Rodolfo C. D. T. fue asistido legalmente por sus dos defensores.

El defensor Gerardo Gabriel Gahona Orihuela, quien pidió la audiencia, expuso ante el juzgador que solicitó actos de investigación a la representación social que requieren de peritos en telecomunicaciones e informáticos, con los cuales cuenta la delegación estatal de la FGR para extraer mensajes enviados entre su patrocinado, Daniel G. Y., y el contralmirante Salvador G. G., así como con Eduardo Apocada Magallanes, el pasado 27 de marzo.

Para ello el MPF cuenta con el teléfono celular del imputado, previa cadena de custodia.

También solicitó que se extrajera del equipo de cómputo de la esposa de Daniel G. Y. una carpeta de la cuenta de correo electrónico a nombre de danielgoray@gmail.com, en la que guarda la serie de correos que intercambió el acusado desde la cuenta dgoray@inami.com.mx con Salvador G. G. (sagonzalez@inami.com.mx), con Eduardo Apodaca, jefe de Recursos Materiales (eapodaca@inami.com.mx), y el subrepresentante del INM en Chihuahua, Edgar Caro Ramírez (ecaro@inami.com.mx), previo y posterior a los hechos del 27 de marzo.

Sólo Caro Ramírez es ajeno al proceso judicial que libran los tres primeros servidores públicos, al ser cesado del cargo los primeros días del mes de abril.

Además, planteó los problemas de acceso a la carpeta de investigación que está radicada en la Ciudad de México y que sólo puede ser consultada vía electrónica, sin estar completa y con hojas ilegibles.

Incluso, el abogado de Alan Omar expuso que una defensora del guardia se presentó ante esta unidad y ni aun así pudo consultarla.

El MPF expuso sus argumentos y justificó sus negativas de realizar los actos de investigación solicitados por la no pertinencia ni idoneidad, lo que fue rechazado por el juzgador al referir que no es competencia de la representación social.

Rechazan acumulación de procesos

Posterior a la celebración de esta audiencia, el juez federal inició otra en la cual el abogado Jorge Vázquez Campbell solicitó que se acumularan las causas penales 355/2023 y la 216/2023, para sumar al venezolano Carlos C. R. a la acusación formulada contra los cinco primeros imputados.

La defensora del extranjero, así como el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico de la CEAV, rechazó la petición del abogado Vázquez Campbell.

La abogada de oficio dijo que por estrategia legal rechazaba la propuesta, por lo que el juez consideró que la petición no era viable y reiteró el no ha lugar la acumulación de procesos.

