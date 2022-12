Reportan usuarios fallas en registro del Repuve

Ciudad Juárez.— A punto de terminar el programa de Regularización Vehicular del Registro Público de Vehículos (Repuve), algunos usuarios manifestaron que pese que han acudido desde meses atrás, sus autos no aparecen dados de alta, lo cual los ha hecho dar varias vueltas y temen quedarse fuera del registro.

Hilda, una de las usuarias que acudieron al módulo de Pueblito Mexicano, dijo que su vehículo fue dado de alta en El Mezquital desde que inició el programa y hasta este mes de diciembre no aparece como tal.

“Ya di tres vueltas a Pueblito Mexicano, ya fui al Mezquital y supuestamente ya me lo dieron de alta y sigue sin aparecer; ya estamos en diciembre y eso fue desde marzo; me dicen que vaya a donde lo di de alta, al Mezquital, pero ya fui porque supuestamente ya me habían solucionado, ya vine aquí y nada”, mencionó.

Su vehículo es una Tranverse modelo 2010, indicó.

En la misma situación se encuentra Nelson Sánchez Garay, quien había registrado su vehículo en Ascensión, pero no aparece dado de alta. Con sus documentos en la mano, manifestó su molestia al exterior del módulo de Pueblito Mexicano luego de que fue regresado nuevamente por los empleados sin que pueda solucionar su problema.

Alejandro Holguín, director del Repuve, pidió a las personas que se encuentran en esta situación que a partir del martes acudan nuevamente al módulo de Pueblito Mexicano, donde se les dará una solución.

Explicó que se requiere investigar por qué no aparecen en el registro en el caso de las personas que ya cuentan con engomado.

“Nos comprometemos a que aparezca a partir del martes, ya que el sistema hoy (ayer) está otra vez intermitente y está trabajándose a la mitad de las plataformas, y la plataforma que nos indica que el vehículo ya está cargado el sistema se cayó desde la mañana y hasta el momento Repuve federal no nos ha dado respuesta”, mencionó.

Dijo que en el caso de que el engomado no haya sido bien grabado por motivos de que era al inicio de la regularización, se buscará la manera de que se le cambie por un engomado nuevo.