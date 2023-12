Reportan una alza en cruces de migrantes por Sector El Paso

El aumento en el flujo de personas en el marcador fronterizo número 36 durante los últimos días provocó que el promedio diario de cruces irregulares en todo el Sector El Paso aumentara de 717 a mil 080, informó a El Diario la Patrulla Fronteriza.

“Ha habido un incremento, pero no ha sido muy significativo... en el punto 36 hemos contado hasta 325 personas, pero llegamos con autobuses y metemos gente para trasladarla a nuestras instalaciones y llega más gente”, explicó la autoridad encargada de vigilar la frontera entre los puertos oficiales de entrada a Estados Unidos.

Las principales nacionalidades detectadas a lo largo del sector que abarca cerca de 432 kilómetros de la frontera entre Nuevo México y Texas con Chihuahua –desde Lordsburg, New México, hasta Fort Hancock, Texas–, son actualmente la mexicana y la venezolana, sin embargo, en los últimos días se ha documentado el cruce de ciudadanos de diversos países como Guinea, Honduras, Guatemala y Colombia.

Ayer, a lo largo del día, varios grupos de personas mexicanas y extranjeras, principalmente de Venezuela, continuaron arribando hasta el bordo del río Bravo, con el objetivo de cruzar la frontera y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, después de esquivar las unidades del Instituto Nacional de Migración (INM) que vigilan el bordo mexicano y luego de cruzar al cerco de púas y evadir la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas.

“No sabía que estaba así”, dijo Julio, un venezolano, mientras cargaba su mochila en la espalda, para no mojarla mientras cruzaba el río internacional, en donde confesó sentirse finalmente “seguro” después de cuatro meses de travesía desde Venezuela hasta Ciudad Juárez.

Otra mujer originaria de Zacatecas, narró que tuvo que huir con su esposo y sus tres hijos menores de edad, debido a la violencia que se vive en México.

Debido a que en los últimos días migrantes han narrado que decidieron cruzar la frontera de manera irregular debido a un supuesto rumor de que este año dejará de funcionar la aplicación CBP One para programar una cita para ingresar a Estados Unidos, ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó a través de sus redes sociales que “no hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en el control de las fronteras de los Estados Unidos”.

“No haga caso de las mentiras de los traficantes. CBP One no va a terminar. Hay consecuencias para los migrantes que ingresen a los Estados Unidos de manera ilegal o que crucen la frontera entre puertos de entrada. Es posible que se le regrese a su país de origen si se determina con rapidez que usted no cumple con los requisitos para el asilo”, advirtió.

Indicó que los individuos y las familias de todas las nacionalidades que se encuentren en el centro y norte de México pueden seguir programando sus citas de manera gratuita mediante la aplicación móvil CBP One.

La Patrulla Fronteriza del Sector El Paso también advirtió a las personas que “lo que están haciendo es indebido y en violación a la ley migratoria de los Estados Unidos”, por lo que en virtud del Título 8 pueden ser deportados a su país de origen y sufrir otras consecuencias como la prohibición de ingresar al país en al menos cinco años