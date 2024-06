Reportan saldo blanco en la jornada electoral en Juárez

Ciudad Juárez.- Se reporta un saldo blanco en la jornada electoral de este día, afirmó la consejera presidenta de la Asamblea Municipal Electoral, Olga Hernández Hernández.

“Blanco totalmente, no tuvimos incidentes de gran calado, me parece que los inconvenientes de la apertura temprana se debió más al retraso en la alimentación del sistema que realmente a la no instalación de las casillas”, indicó.

Dijo que ahora están a la espera de la llegada de los paquetes electorales, lo cual estimó podrá ocurrir a las 11, 12 de la noche, debido a que las casillas se cierran hasta que no haya nadie en la fila.

Además los votos se concentrarán en un centro de recolección, los cuales se establecieron para que los funcionarios de casilla no recorran grandes distancias para trasladar los paquetes.

Agregó que se instalaron 37 centros de recolección y de ahí se trasportarán por camiones a la Asamblea y al Distrito Federal, resguardados por Seguridad Pública.

Hernández aseguró que las 2 mil 244 casillas se abrieron, algunas con retrasos.