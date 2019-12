Reportan problema vial por no respetar semáforo

Conductores que circulan por el bulevar Gómez Morín, reportaron que de manera frecuente guiadores no respetan el semáforo ubicado en la calle Valle de Arareco, por lo que causan caos vial.

Algunos entrevistados dijeron que el semáforo se colocó para evitar que se dé una vuelta prohibida en el camellón; sin embargo continúa el tráfico en esa zona.

“Desde unos metros antes se dan la vuelta en ‘u’, en las horas pico hay un caos aquí, para eso se puso el semáforo, pero aun así las personas no respetan las señales, falta civismo”, manifestó Miguel Pineda, conductor de esa zona.

Tráfico, molestias, silbidos y hasta ‘claxonazos’ son parte del ambiente que se observó en ese cruce, en donde se colocó el semáforo para dar fluidez a la circulación vial que entra y sale de la plaza comercial.

“Hasta que no pase un accidente o le pase algo a alguien que no respete esta área, entonces van a entender, o hasta que les pongan una buena multa, porque no siempre hay agente de tránsito, pero creo que debemos respetar sin necesidad de que nos estén cuidando, es nuestra vida, somos responsables si pasa un accidente si no respetamos”, dijo Fernando Chávez, visitante del centro comercial.

De acuerdo con el portavoz de la Dirección General de Tránsito Municipal, José Luis Sánchez, en el lugar se encuentran elementos de la corporación de 6:30 a 9:00 de la mañana y de 2:45 a 6:00 de la tarde.

Informó que las multas por dar una vuelta prohibida en el carril del ViveBus o un carril confinado son de mil 690 pesos, y por una vuelta prohibida 84.





