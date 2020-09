Reportan primeros ‘chuecos’ decomisados

Ciudad Juárez— Los primeros aseguramientos de vehículos sin placas ya se dieron, aseguró ayer Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.

Indicó que los automotores detenidos quedarán a disposición de Hacienda del Estado y son modelos recientes que calificó como autos ostentosos.

Dijo que hoy miércoles se reunirán las autoridades de los tres niveles de gobierno para compartir información respecto a la cantidad de autos y camionetas que han asegurado por corporación.

“Es una evaluación que haremos en conjunto para medir el inicio de este operativo, que busca con la identificación de automóviles bajar la incidencia delictiva, especialmente los homicidios”, apuntó.

Dijo que es notable una baja en la circulación de autos sin placas en las principales calles y avenidas de la ciudad, luego de que fue anunciado el operativo el pasado 1 de septiembre.

Nava López dijo que una vez regulado el parque vehicular los homicidios tenderán a disminuir, “como se ha visto en años anteriores cuando se ha puesto atención en este rubro”.

Indicó que la reunión de mandos para conocer el número de autos asegurados por corporación será este mediodía, donde se planteará la estrategia y se evaluará.

Insistió en que el operativo no va enfocado a perjudicar a personas que por necesidad pudieran hacer uso de vehículos no importados, sino que está dirigido a los usuarios que poseen autos o camionetas de gran valor o que no puedan importarse por sus características.

mvargas@redaccion.diario.com.mx