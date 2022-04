Reportan poca respuesta en donación de sangre

Ciudad Juárez— Con muy poca respuesta por parte de la ciudadanía se realizó la segunda campaña del mes de abril del Banco de Sangre y Unidad de Aféresis (BANSUA), que fue en el interior de la Parroquia San Judas Tadeo en busca de pintas para los niños y las niñas que reciben sus tratamientos en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia A. C. (Apanical).

Para esta campaña se tenía contemplado lograr 30 unidades de sangre, aunque no se alcanzó la meta por la poca iniciativa de la ciudadanía, así como por otros factores entre los que se destacó el peso, consumo de alimentos como huevo o lácteos, o de antibióticos.

Mariana Peraldí, médica evaluadora de BANSUA, mencionó que gracias a que cambió el semáforo epidemiológico a color verde se pudieron reactivar las campañas de donación de sangre en empresas maquiladoras, parroquias y escuelas, aunque se han visto afectadas por la falta de interés de la ciudadanía, así como por la falta de cultura de donación altruista.

“Todos los bancos de sangre estamos en necesidad de sangre y esto es a nivel nacional, nuestro país no tiene una cultura de donación y es necesaria esta sangre porque nosotros nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar, hay personas que no la consiguen porque hay tipos de sangre que son difíciles de conseguir como por ejemplo la O negativo y casi no la donan, hay otras personas que no saben ni qué tipo de sangre es, entonces se les hace la invitación a que fomenten esta cultura”, planteó la especialista.

Destacó que la donación altruista tiene muchos beneficios que se desconocen: ayuda mejorar la circulación y se renueva más rápido la sangre, además de algunos mitos como que las personas con tatuajes ya no pueden donar, pues lo cierto es que se necesitan 12 meses para poder hacerlo.

“Otra cosa que la gente no sabe es que cuando donas sangre se pueden salvar más de tres vidas, tanto una persona que requiera un paquete globular, una persona que requiera plasma y otra que requiera plaquetas, con una sola vez que vengan a donar se salvan mínimo tres vidas”, expresó la entrevistada.

Se dio a conocer que este próximo 8 de mayo se realizará una campaña más de sangre, en la Parroquia Santo Tomas Apóstol, que se ubica en la calle René Mascareñas de la colonia Los Alcaldes.