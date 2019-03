Reportan muerte de 13 borregos en Granjas de Chapultepec

Ciudad Juárez— Con desolación y tristeza, Simplicio Martínez Osorio observó el hallazgo de 13 borregos muertos ayer por la mañana al entrar a su rancho.

El dueño relató entre sollozos que a las 7 de la mañana arribó a su propiedad ubicada en Granjas de Chapultepec y encontró en el patio 13 animales muertos, y al revisar los corrales observó cinco borregos que fueron lastimados.

“Cuando entré me dieron ganas de llorar de ver a los animales con el cuello herido, entré a revisar los corrales y vi tirados a los otros, cinco estaban heridos y asustados; no sé qué pasó, es muy extraño que no haya tanta sangre en el piso, no sé si entraron, ahí había huellas que no son mías”, manifestó el dueño del rancho.

Los borregos presentan heridas sólo en el cuello, y en el terreno y los corrales no se observó derramamiento de sangre.

Esta es la segunda ocasión en la que al rancho han entrado para atacar a los animales. Hace dos años ocurrió el mismo incidente, en el cual fueron 7 borregos que fallecieron de la misma forma, pero no fue reportado a ninguna autoridad, agregó el afectado.

De acuerdo con Martínez Osorio, fueron alrededor de 40 mil pesos los que perdió con la muerte de los animales.

El propietario del rancho, mencionó que además de los 22 borregos que le quedan cuenta con un chivo, gallinas y cuatro perros que no fueron lastimados.

El entrevistado dijo que desde hace cinco años decidió adquirir un terreno y dedicarse a la cría de animales.

Luego del incidente, Martínez hizo una llamada a la Policía municipal, a donde agentes acudieron en dos unidades para revisar el área. El caso quedó registrado con el número de reporte 0700248283.

Margarita Peña, titular de la Dirección de Ecología, canalizó a un grupo de veterinarios que se encuentran en la campaña de vacunación para que atendieran a los borregos heridos.

David Campos, vocero de la Dirección de Servicios Municipales, informó que los animales fueron recogidos del rancho y llevados a un área especial del relleno sanitario, en donde se les esparció cal y sepultó.





