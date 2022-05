Reportan menos ventas que en años anteriores

Ciudad Juárez.— Comerciantes de arreglos florales y otros artículos para el Día de la Madre, señalaron que las ventas bajaron en comparación con otros años, y expusieron que una de las causas detectada fue el alza de precios en las flores.

Peluches, tazas o ropa fueron algunos de los obsequios que en los últimos días se ofrecieron en negocios de la zona Centro por parte de comerciantes, como María Luisa de Jesús, quien cada año vende estos productos con diferentes precios que ahora fueron desde los 30 hasta los 250 pesos.

PUBLICIDAD

“Cada año vendo las flores y vendo cositas, así chiquitas, apenas ahorita me puse y está muy floja la venta, casi no hay gente. Las flores salieron bien caras y las estamos dando de 30 a 35 la individual. El ramo de seis lo estamos dando en 250 o 200, así le vamos bajando porque la gente no quiere comprar”, mencionó.

Liliana, otra comerciante que tiene su negocio en la avenida Vicente Guerrero en la colonia Álamos de San Lorenzo, mencionó que las bajas ventas influyeron porque las familias han preferido celebrar el Día de la Madre en El Paso, sobre todo porque en México esta fecha se festejó en martes.

“Ha estado bien, pero en comparación con el año pasado ha estado baja. Creo que el modo de ahora de celebrar fue llevarlas a El Paso o comprarles el regalo allá, porque de un arreglo de flores a ropa, creo que les sirve más la ropa”, explicó la comerciante.

“El festejo del Día de las Madres en Estados Unidos fue antes que el de aquí y muchas las mamás las festejaron el domingo, a otras las van a festejar este fin de semana que viene y como cae en martes no hay mucho que hacer y yo creo que las van a festejar este fin”, añadió.

En el local de Liliana se pueden encontrar varios artículos para regalar en cualquier ocasión, pero para la celebración del Día de la Madre hay diferentes opciones a precios accesibles como termos para café o tazas con algún mensaje, joyería, mascadas, bolsas, carteras, mandiles, globos o galletas, que se pueden pedir por medio de redes sociales y según la zona hacen entregas a domicilio.

“Hay plantas decoradas desde 250 pesos, arreglos de flor natural de hasta mil 100 o mil 500, dependiendo de las flores, de la cantidad de flores. La venta inició desde el viernes, ayer (lunes) fue un buen día, hoy no sé cómo se vaya a comportar, es totalmente diferente es año por la pandemia”, dijo la locataria.