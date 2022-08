Reportan incremento en delitos sexuales

Ciudad Juárez.— Los delitos sexuales se incrementan durante la temporada de verano, principalmente en los que las víctimas son menores de edad que se encuentran en período vacacional, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE). Y este 2022, las cifras mostraron la misma tendencia.

En los indicadores dados a conocer por la Mesa de Seguridad y Justicia, con base en los datos que le proporciona la autoridad investigadora, la Unidad de Delitos Sexuales, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la cual atiende a víctimas varones y niños varones, en enero recibió seis denuncias, en febrero 10, en marzo siete, en abril siete; en mayo, cuando inicia la temporada de calor incrementó hasta 20, en junio 20 y en julio 17 denuncias.

PUBLICIDAD

Los casos de abuso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, se generan en el mayor de los casos por la confianza existente entre la víctima y su agresor o agresora, dijo Adán Herrera, miembro de la Asociación de Criminólogos y Criminalistas del Estado de Chihuahua.

“Lamentablemente muchas personas tienen aún la idea de que un agresor sexual es un desconocido o un enfermo mental y no, no lo es, es alguien tan normal que se encuentra mayormente dentro de nuestro entorno familiar, es muy importante trabajar en acciones encaminadas a la prevención victimal a través de la prevención y detección de abuso sexual, ya que es la mejor estrategia para poder prevenir estos delitos que son un auténtico infierno para las víctimas, las cuales no solamente son mujeres sino también hombres”, puntualizó.

El hecho de que este tipo de delitos incrementen durante el verano, el especialista lo atribuye precisamente al período vacacional ya que los niños pasan mayor tiempo en casa bajo el cuidado de algún familiar o conocido.

Las gráficas sobre las denuncias por abuso sexual y violación, no muestran un aumento en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y Familias Víctimas del Delito por razones de Género (FEM), sin embargo las víctimas mujeres y niñas, siguen siendo más que los varones.

La FEM recibió 73 denuncias en enero, 84 en febrero, 135 en marzo, 133 en abril, 156 en mayo, 136 en junio y 81 en julio.