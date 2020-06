Reportan falta de agua potable en 5 colonias

David Cruz / El Diario

Ciudad Juárez— La falta de agua potable a cualquier hora de día, es uno de los problemas que enfrentan residentes de las colonias División del Norte, Primero de Mayo, Revolución Mexicana, Granjas y Santa María, se quejaron los residentes de las zonas habitacionales situadas al poniente de la ciudad.

David Torres Meras y su hermana se quejaron ayer por la falta de agua potable en la zona, un problema que sostienen lo han padecido durante muchos años y se agudiza en verano.

Sin embargo, este año se complicó la situación a causa de la pandemia por el Covid-19, pues sin el líquido padecen de riesgos a la salud al no cumplir con las medidas de higiene necesarias como el lavado frecuente de manos y hasta el simple baño.

“Yo me levanto antes de las 6:00 de la mañana para poder bañarme, mi mamá si no se levanta a esa hora no se baña en todo el día porque no hay agua y ese es un problema de todos los vecinos”, aseguró David.

Ayer El Diario pasó el reporte a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). Personal de la descentralizada acudió al domicilio de los afectados y se informó que había agua.

“Hoy sí había agua, pero no tiene la suficiente presión para llegar al segundo piso donde está la regadera. Los aparatos de aire acondicionado no funcionan porque no sube el agua y en los recibos se cobra como si no hubiera este problema”, expone David.

Refiere que en las últimas semanas resentieron más el calor que se agudiza con la falta del líquido, pues no pueden bañarse, no tienen aire acondicionado y tampoco pueden lavar.

Una cubeta con agua que juntaron durante el día es la que sube por la tarde para bañarse prácticamente a “jicarazos”.

Los vecinos de la colonia Revolución Mexicana aseguraron que el problema por la falta del agua hace crisis en época de calor, pero se agravó desde marzo, cuando fue declarada la pandemia y pidieron a la JMAS revisar la presión.

“Al menos que nos apoyen con pipas, porque no podemos reunir la suficiente cantidad de agua para lo básico que es el sanitario y lavar los trastes”, urgió el afectado.