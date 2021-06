Reportan fallas de servicio eléctrico en distintos sectores

Archivo / El Diario / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Familias que habitan en diferentes sectores de la ciudad reportan que tienen problemas con la energía eléctrica en sus casas y pese a que han realizado los reportes a la Comisión Federal de Electricidad no han resuelto la situación que se agrava con las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

“Desde el domingo en la noche no tenemos luz, se ha estado haciendo los reportes y nada. Los empleados de la empresa estaban a la vuelta de la casa y me acerque con ellos y les comente la falta de electricidad en la calle Pablo Torres Burgos, pero me dice que no traían reporte de esta colonia, así que no quisieron atender”, dio a conocer Wendy Manríquez.

Una ama de casa informó que en la colonia 16 de Septiembre tienen tres días sin luz. “que ingratos, hay niños y para este sector demasiada gente de la tercera edad que está sufriendo”, escribió.

Rosario Montes informó que en la colonia Municipio Libre hay constantes apagones que no duran mucho, pero es seguido y además de que temen que se les descompongan los aparatos eléctricos.

Elsa Vargas informó que en la colonia Francisco I Madero desde el viernes no tiene luz.

Ricardo Espinoza señaló que en Valle del Sol, en Canto de Calabria, más de 12 horas sin luz.

Isabel Rodríguez señaló que en la colonia El Mezquital tienen un mes con constantes apagones y la mayoría son negocios y han hablado a la Comisión Federal de Electricidad, pero nos dicen que los transformadores están muy chicos y viejos. “Ya no sabemos dónde poner la queja”.

Vecinos de la colonia Rancho Anapra reportaron que no tiene luz, en especial en la calle Esturión.